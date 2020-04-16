Коронавирус
РИА НовостиВрач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом. Медик предположил, что это не пневмония "в чистом виде", а "специфическое поражение легких".
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Это не пневмония – патологоанатом о состоянии лёгких больных коронавирусом
Общественная служба новостей03:04
Патологоанатом рассказал о состоянии лёгких больных коронавирусом: «Это не пневмония»
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Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.
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В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин
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Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
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Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
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Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
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В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
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Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
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За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
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Эксплойты для сервиса Zoom продаются за 500 тысяч долларов США
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