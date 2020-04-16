Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом. Медик предположил, что это не пневмония "в чистом виде", а "специфическое поражение легких".

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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