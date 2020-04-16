Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВрач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких. Такую точку зрения высказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.
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Это не пневмония – патологоанатом о состоянии лёгких больных коронавирусом

В пятницу, 17 апреля в 11.00, доктор Эдигер в прямом эфире Общественной службы новостей ответит на самые сложные вопросы о коронавирусе, а также расскажет почему по его мнению тесты на COVID-19 не работают.
Общественная служба новостей03:04

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Патологоанатом Эдигер: коронавирус поражает почти весь организм человека

URA.Ru15:59

Это не пневмония – патологоанатом о состоянии лёгких больных коронавирусом

Общественная служба новостей03:04

Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19

REGNUM06:22

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Lenta.ru05:17

Патологоанатом рассказал о состоянии лёгких больных коронавирусом: «Это не пневмония»

Московский Комсомолец04:41

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета08:11
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

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Экономика

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Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

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Общество

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Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
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Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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Политика

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