В пятницу, 17 апреля в 11.00, доктор Эдигер в прямом эфире Общественной службы новостей ответит на самые сложные вопросы о коронавирусе, а также расскажет почему по его мнению тесты на COVID-19 не работают.

с чего всё началось

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких. Такую точку зрения высказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Общество Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.

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Культура Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова. 46

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Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

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