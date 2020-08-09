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Врач-вирусолог оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

Москва, 9 августа 2020, 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва». Как пояснила эксперт, вирус SFTS существует уже довольно давно.В источнике
Евгения Тарасовароссийская фигуристка
Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны. Да и в условия существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна.
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач оценил шансы распространения смертельного вируса SFTS

В КНР зафиксирована вспышка вируса SFTS, распространителем которой являются в основном насекомые. Китайские СМИ сообщают уже о 60 случаях заражения и семи смертях. Инфекция обнаружена сразу в двух провинциях страны — Цзянсу и Аньхой.
Вечерняя Москвавчера в 12:53
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Вирусолог оценил вероятность распространения нового смертельного вируса

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РБК

Вирусолог оценила угрозу распространения нового вируса SFTS из Китая

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Вечерняя Москва

Врач оценил шансы распространения смертельного вируса SFTS

Вечерняя Москвавчера в 12:53
Московский Комсомолец

Врач оценила угрозу распространения нового «смертельного вируса» из КНР

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Врач оценила риск распространения в России вируса SFTS из Китая

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РИА Новости19:53
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Врач-вирусолог оценила шансы широкого распространения вируса SFTS

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