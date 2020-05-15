Коронавирус
REGNUMВрач ЦКБ оценил вероятность исчезновения коронавируса в России летом
Москва, 15 мая 2020, 09:20 — REGNUM В России пандемия коронавируса, вероятнее всего, продлится все лето. Об этом заявил главный внештатный инфекционист, управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы (ЦКБ) Георгий Сапронов.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.РИА Новостивчера в 22:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика
Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня
По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье
Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН.
Lenta.ru вчера в 22:24
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» бесплатно предстоящим летом
Потенциальный бесплатный переход Гарета Бэйла из "Реала" предстоящим летом может стать одним из последствий коронавируса для испанского футбола, сообщает Daily Mail.
Bobsoccer 02:07
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
РИА Новости 00:34
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Происшествия
На пожаре в Саратовском районе погибли женщина и ее трехлетний сын
Коммерсантъ Саратов 02:03
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru 13 мая в 16:00
Музыка
Костромичи смогут увидеть выступление группы Little Big на Евровидении
k1news.ru 13 мая в 10:30
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Инфорос вчера в 05:29
Экономика
Самозанятые и ИП — о новых мерах поддержки
Для ИП из пострадавших от эпидемии отраслей будут списаны все налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, кроме НДС.
BFM.ru 12 мая в 02:48
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Здоровье
Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом
Женщина вновь заболела коронавирусом спустя 16 дней после выписки Жительница Бурятии заболела коронавирусом, вылечилась и заболела повторно.
Байкал-Daily 00:01
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Политика
Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ
Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Политика
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Например, видный сенатор-республиканец Линдси Грэм является как автором нескольких антироссийских законопроектов, так и главным сторонником введения санкций против Китая, и если предположить, что в обоих случаях будет использован один и тот же стандарт, то никаких шансов избежать санкций у Пекина нет.
РИА Новости 01:00
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Взгляд.ру вчера в 07:52
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Футбол
Клаттенбург рассказал, как заткнул Пепе в финале Лиги чемпионов
Известный в прошлом арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург вспомнил свою работу в финале Лиги чемпионов 2016 года, когда играли «Реал» и «Атлетико».
Евро-футбол.ру вчера в 07:18
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21