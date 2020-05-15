Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.

с чего всё началось

Москва, 15 мая 2020, 09:20 — REGNUM В России пандемия коронавируса, вероятнее всего, продлится все лето. Об этом заявил главный внештатный инфекционист, управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы (ЦКБ) Георгий Сапронов.

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