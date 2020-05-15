Коронавирус
Planet TodayВрач ЦКБ заявил, что эпидемия коронавируса в России продолжится летом
Лето 2020-го года россияне проведут в условиях пандемии коронавируса. Так, по данным информационного агентства РИА Новости, считает Георгий Сапронов, глава Центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы, главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ.
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Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.РИА Новостивчера в 22:08
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Здоровье
Американский педиатр назвала проблемы системы здравоохранения США
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.
RT на русском 01:39
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.
РИА Новости 03:13
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
Двое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Кузбассе
В городе Осинники Кемеровской области в ночь на 15 мая произошел пожар, жертвами которого стали четыре человека: две женщины 38 и 35 лет и две девочки 5 и 13 лет.
Свободная Пресса 03:10
Общество
Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Общество
Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима
Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
Вечерняя Москва 02:46
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
Общество
В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:50
Армия и оружие
На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе
Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Пострадали как минимум еще три человека. После случившегося США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ.
Деловое.ТВ 13 мая в 04:30
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 598 человек
За сутки в 85 российских регионах выявили 10 598 случаев COVID-19, умерли 113 человек, выздоровели 4694, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 03:36
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:24
Футбол
«Локомотив» объявил о назначении Николича главным тренером
Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о назначении Марко Николича главным тренером команды.
ProstoProSport вчера в 09:46
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Светлане Светличной исполняется 80 лет
Сегодня, 15 мая, свой день рождения отмечает известная советская актриса и некогда настоящий секс-символ СССР Светлана Светличная: ей исполняется 80 лет.
Экспресс газета 00:45