Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что нынешнее лето россияне проведут с коронавирусом.

с чего всё началось

Лето 2020-го года россияне проведут в условиях пандемии коронавируса. Так, по данным информационного агентства РИА Новости, считает Георгий Сапронов, глава Центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы, главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ.

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия коронавируса в России продолжится летом

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