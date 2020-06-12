Коронавирус
BFM.ruВыявлен новый симптом коронавируса
В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
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Михаил Ефремов записал видеообращение
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Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.
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Российская газета вчера в 05:47
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В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».
Комсомольская правда 16:54
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Специалист посоветовал начать заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают вырабатываться дофамину.
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Свободная Пресса 20:52
Происшествия
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Коммерсантъ 10:14
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
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В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Гаджеты
Смартфон OPPO A91 представлен в России
Газета DAILY вчера в 16:09
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
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Вести.Ru 05:12
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В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
Общество
В ВОЗ заявили об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за того, что в мире отсутствует необходимое единство перед лицом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Online47.ru 21:36
Экономика
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В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 14:30
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Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции
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Общество
Керны из трубки затопленного рудника «Мир» переданы на исследование
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Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
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Общество
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Общество
В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников
Нью-Йорк, США, 13 июня 2020, 01:22 — REGNUM Число заразившихся сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) по всему миру превысило 950 человек, заявил 12 июня журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
REGNUM 18:22
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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