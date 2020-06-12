В исследуемую группу входили молодые мужчины с лишним весом. Ученые выявили у них среди новых симптомов повышенное содержание сахара и жира в крови. Теперь, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. 47

Авто Загрузка автозаводов в России упала ниже 30% По данным министерства, загрузка автозаводов за время пандемии упала почти вдвое - с 50% до менее чем 30%. 1

Политика В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу Чехия открыта к диалогу с Россией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся памятника маршалу Ивану Коневу, сообщили "РБК" в пресс-службе чешского МИД. 161

Происшествия Полицейским штата Айова запретили удушающие приемы Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.

Общество Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ. 20

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 303

Общество Путин вручил медали «Герой Труда» Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве. 721

Общество Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 24

Армия и оружие NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.

Шоу-бизнес Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы "Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 18K

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 219

Общество В ВОЗ заявили об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за того, что в мире отсутствует необходимое единство перед лицом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 4

Экономика «Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS. 2

Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 2,3K

Игры Sony показала новую PlayStation 5 Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку. 907

Общество В Пекине на рынке нашли коронавирус В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. 66

Общество В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников Нью-Йорк, США, 13 июня 2020, 01:22 — REGNUM Число заразившихся сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) по всему миру превысило 950 человек, заявил 12 июня журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.