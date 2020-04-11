с чего всё началось

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

Общество В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.

Общество Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций. 624

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавирусной инфекции в Германии Во многих публикациях СМИ о причинах низкой смертности в Германии от COVID-19 говорится, что люди активно проверяются на вирус. 24

Шоу-бизнес Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом. 12

Кино Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.

Экономика Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана. 183

Здоровье В Минздраве назвали возможность диагностировать коронавирус без теста Как сообщает МедиаПоток, диагноз «коронавирусная инфекция» врачи могут поставить и без подтверждения в лаборатории, а лишь используя клиническую картину заболевания. 784

Экономика Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" . 2

Общество Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова. 33

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП на МКАД «По предварительной информации, два человека погибли и один пострадал», — рассказали в ведомстве в ведомстве.

Армия и оружие ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб. 9

Энергетика Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.

Происшествия 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском. 378

Политика Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10. 90

Шоу-бизнес Лолита Милявская сделала пластическую операцию Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век. 12