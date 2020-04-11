Коронавирус
Газета.RuВрач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире «СоловьевLive», опубликованном на YouTube.Lenta.ru19:19
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