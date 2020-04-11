с чего всё началось

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

Общество Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается Большая часть поступает в больницы еще до того, как узнает о своем диагнозе "коронавирус", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего обращения к жителям столицы. 19

Религия Православные верующие встретят Лазареву субботу Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Экономика Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана. 256

Политика Трамп поручил оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом Вашингтон, 11 апреля 2020, 06:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому власти страны окажут гуманитарную помощь Италии в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Белого дома. 2

Кино Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях» Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон. 3

Космос Томских школьников приглашают дистанционно посетить Музей космонавтики К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.

Политика Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. 567

Авто Появились изображения нового внедорожника Toyota Fortuner На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner. 2

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки. 204