Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Васильева сегодня вылетела в Омск вместе с супругой Навального Юлией и директором ликвидируемого ФБК Иваном Ждановым. К Алексею Навальному их так и не пустили. Ранее другой лечащий врач оппозиционера призвал отправить его в Европу, так как «возможности западных клиник могут быть выше».