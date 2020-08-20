Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу

Штаб оппозиционера и блогера Алексея Навального официально попросил помощи у Кремля о его переводе в ведущий токсикологический центр, находящийся в Европе. Для этого необходимо подготовить и предоставить медицинскую документацию.