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Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу

Штаб оппозиционера и блогера Алексея Навального официально попросил помощи у Кремля о его переводе в ведущий токсикологический центр, находящийся в Европе. Для этого необходимо подготовить и предоставить медицинскую документацию.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
РБК09:51
Подробнее о событии
РИА Новости

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

РИА Новости12:14
Коммерсантъ

Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Коммерсантъ10:20
Фонтанка.Ру

Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Фонтанка.Ру09:21
Forbes

Штаб Навального попросил Кремль помочь отправить политика в европейскую клинику

Forbes10:06
Znak.com

Врач Навального просит у Кремля содействия в получении бумаг для его перевода в Европу

Znak.com10:00
РБК

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