Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу
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Штаб оппозиционера и блогера Алексея Навального официально попросил помощи у Кремля о его переводе в ведущий токсикологический центр, находящийся в Европе. Для этого необходимо подготовить и предоставить медицинскую документацию.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
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