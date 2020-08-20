Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу
Смотрите также
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Алексей Навальный был госпитализирован с отеком мозга
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Екатерина Варнава рассказала об интимной жизни с Дмитрием Хрусталевым
Россия отреагирует зеркально на высылку дипломата из Норвегии
Мутко заявил о неспособности 40% россиян взять ипотеку
Навальный получил отравление нейротоксикантами
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
В театре Олега Табакова объяснили увольнение Розы Хайруллиной
Ахмат — Ротор 3:1
Причиной госпитализации Ефремова был инсульт
КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии
Белоруссия проведет военные учения у границы с Польшей и Литвой
В Севастополе при пожаре в многоэтажке погиб человек
Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
Врач Навального заявил о необходимости эвакуации политика в Европу
Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию
Жена Алексея Навального прилетела в Омск
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода
Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
Штаб оппозиционера и блогера Алексея Навального официально попросил помощи у Кремля о его переводе в ведущий токсикологический центр, находящийся в Европе. Для этого необходимо подготовить и предоставить медицинскую документацию.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
Подробнее о событии