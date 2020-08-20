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Штаб Навального официально попросил Кремль о переводе блогера в Европу

Штаб оппозиционера и блогера Алексея Навального официально попросил помощи у Кремля о его переводе в ведущий токсикологический центр, находящийся в Европе. Для этого необходимо подготовить и предоставить медицинскую документацию.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
РБК09:51
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РИА Новости

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

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РБК

Врач Навального ответила на слова Пескова о помощи с отправкой за границу

РБК09:51
News.ru

Врач ответила на слова Пескова о помощи с отправкой Навального за границу

News.ru10:12
Forbes

Штаб Навального попросил Кремль помочь отправить политика в европейскую клинику

Forbes10:06
Znak.com

Врач Навального просит у Кремля содействия в получении бумаг для его перевода в Европу

Znak.com10:00
Коммерсантъ

Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Коммерсантъ10:20
Фонтанка.Ру

Врач Навального связалась с замглавы Минздрава. Чиновник пообещал помочь с переводом в другую клинику

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Ведомости10:14
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Навальный получил отравление нейротоксикантами

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РЕН ТВ10:28
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МК-Спортвчера в 12:58

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