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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

Член «Альянса врачей», лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева официально откликнулась на заявление Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявления о помощи в лечении политика.В источнике
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
РБК09:51
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РИА Новости

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

РИА Новости12:14
Коммерсантъ

Штаб Навального попросил Кремль помочь с зарубежным лечением

Коммерсантъ10:20
Фонтанка.Ру

Врач Навального официально попросила отправить его на лечение в Европу

Фонтанка.Ру09:21
Forbes

Штаб Навального попросил Кремль помочь отправить политика в европейскую клинику

Forbes10:06
Znak.com

Врач Навального просит у Кремля содействия в получении бумаг для его перевода в Европу

Znak.com10:00
РБК

Врач Навального ответила на слова Пескова о помощи с отправкой за границу

РБК09:51
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Врач ответила на слова Пескова о помощи с отправкой Навального за границу

News.ru10:12

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