Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни, даже хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут.