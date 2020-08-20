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РИА Новости
РИА Новости

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни, даже хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут.
С чего всё началось
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала
 Васильева на своей странице в сети Twitter, прокомментировав статью РБК, в которой приводились слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле готовы «очень оперативно» рассмотреть соответствующие обращения, если такие поступят.
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