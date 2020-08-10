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Российская газета
Российская газета

Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса

Российские школы после открытия первого сентября не станут рассадниками коронавируса, прежде всего, из-за его особенностей. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус

Основной угрозой для школьников осенью станет не коронавирус, а обычные сезонные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), считает врач. Однако, по его мнению, благодаря мерам по борьбе с COVID-19 и эта угроза уменьшится.
Радио Sputnik21:00
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Газета.Ru

Врач объяснил, почему в школах не будет вспышки COVID-19

Газета.Ru02:57
URA.Ru

Инфекционист назвал главную угрозу для школьников осенью. Это не коронавирус

URA.Ru01:28
РИА Новости

Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19

РИА Новости21:54
Телеканал 360°

Вспышки коронавируса в школах не будет — врач

Телеканал 360°23:44
Комсомольская правда

Инфекционист рассказал, что защитит российских школьников от коронавируса

Комсомольская правда22:50
Российская газета

Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса

Российская газета01:10
Радио Sputnik

Врач: угрозой для школьников осенью станет не коронавирус

Радио Sputnik21:00

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса
REGNUM03:03
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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Рекордное число американцев отказалось от гражданства США

Представители компании основывают свою статистику на данных, публикуемых федеральным правительством в Вашингтоне каждые три месяца; в числе прочего оно объявляет имена американцев, отказавшихся от гражданства.
Ридус03:05
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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В Севастополе состоялось гашение марки, посвящённой байк-шоу

В мероприятии принял участие лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Вести.Севастопольвчера в 07:08
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Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов.
ТАСС03:46
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