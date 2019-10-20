Футбол
Спорт-ЭкспрессВрач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких
Спорт БИЗНЕС Online03:53
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Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Футбол
Тедеско назвал высоким уровень футболистов «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал высоким уровень футболистов своей команды.
Газета.Ru 04:18
Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Lenta.ru 05:14
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Экономика
Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 09:05
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала кадры с новорожденным сыном
Фото: кадр из хроники Анастасии Решетовой По предварительной информации Анастасию на днях должны будут вписать из клиники, но многие фанаты пары начинают задаваться вопросами по поводу того, познакомил ли Тимати свою дочь с новорожденным братиком.
Bimru.ru 03:54
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Футбол
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
RT на русском 04:23
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Лобода выложила фото с солистом Rammstein
С вокалистом Rammstein и друзьями певица отметила свой день рождения - 18 октября Лободе исполнилось 37 лет.
Московский Комсомолец 18 октября в 04:26
Футбол
Ибрагимович прокомментировал свой возможный уход из «ЛА Гэлакси»
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о возможном уходе из команды: У меня контракт с клубом до 31 декабря.
Soccer.ru 18 октября в 07:16
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Футбол
Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки
ProstoProSport 05:13
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Футбол
«Уфа» и ЦСКА показали формы на матч
Soccer.ru 05:04
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Технологии
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Американские ученые выяснили, что серия землетрясений, которая произошла в этом году, разбудила спящий 500 лет разлом в земной коре.
ТК Звезда 04:02
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Волочкова надела платье не по размеру с глубоким декольте
Платье оказалось большим, а вырез слишком глубоким.
Kleo.ru 18 октября в 05:10
Авто
GAC Motor объявила старт продаж футуристического кроссовера Aion LX
Компания GAC Motor объявила старт продаж футуристического электрокроссовера Aion LX на рынке Китая.
Актуальные Новости 01:00
Футбол
Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес
Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
RT на русском 04:35
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05