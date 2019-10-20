Футбол
Татар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких
Спорт БИЗНЕС Online03:53
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
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При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России.
Гаджеты
Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии
На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
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Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
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Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
Футбол
«Динамо» разгромило «Краснодар» в матче молодежного первенства России
Московское "Динамо" победило "Краснодар" в матче 13-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Армия и оружие
Военнослужащий ВС Турции погиб в Сирии после прекращения огня
Турецкий военнослужащий погиб на северо-востоке Сирии, информирует минобороны Турции.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
В одном из Instagram-сторис Ольги Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки.
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
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В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Культура
Валдис Пельш признался в жестоком розыгрыше Александра Абдулова
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Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.