Футбол

Татар-информТатар-информПопавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Госпитализированный накануне из-за повреждения задней париетальной брюшины во время игры со «Спартаком» футболист молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин по-прежнему находится в реанимации, но выведен из комы.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких

Спорт БИЗНЕС Online03:53

Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Спорт-Экспресс03:34

В состоянии 17-летнего игрока «Рубина» Фомина наметились улучшения

Sport24.ru03:57

Врач «Рубина»: Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

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Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

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Стало известно о состоянии потерявшего два литра крови российского футболиста

Lenta.ru08:54

Футболист « Рубина» пришел в сознание после потери двух литров крови

Казанский репортер05:49
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
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Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

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