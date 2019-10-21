Футбол
Спорт-ЭкспрессВрач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:20
Защитника «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения
Спорт-Экспрессвчера в 08:34
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока «Рубина»
Sport24.ruвчера в 08:52
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США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности
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В состав полезной нагрузки космического корабля Peregrine американской компании Astrobotic Technology, который отправится к Луне в 2021 году, войдут луноходы, разработанные в Великобритании и Японии.
Политика
Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не сможет сформировать правительство большинства.
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
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В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину
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X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции
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Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Здоровье
Минздрав отчитался о росте средней продолжительности жизни в России
Минздрав отчитался о росте средней продолжительности жизни в России.
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Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Кино
Опубликован трейлер супергеройского боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Компания Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер к супергеройского боевику "Бладшот" (Bloodshot) с Вином Дизелем в главной роли.
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Здоровье
Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения
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Экономика
Поставщики повысили цены на гречку
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
Политика
Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.
Происшествия
Мошенникам из Якутии, похитившим у банка 21 млн рублей, дали реальные сроки
Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию по делу братьев Булаховых, которые с помощью киберпрограмм похитили более 21 млн рублей из банкоматов «Алмазэргиэнбанка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авто
Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости
Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
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Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека
Из Совета исключены, помимо Екатерины Шульман, Евгений Бобров (правозащитная организация «Восход»), профессор Михаил Федотов (бывший председатель Совета), Павел Чиков (глава правозащитной организации «Агора») и профессор Илья Шаблинский.
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
Авто
Автомобили каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).