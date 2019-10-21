Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.

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