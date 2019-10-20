Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.

Спорт день за днем

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Политика Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть» Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Экономика Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.

Политика Песков: события в Сирии могут навредить политическому урегулированию 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Владимром Путиным вопрос о присутствии сирийских правительственных войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, где Анкара проводит свою операцию.

Общество В России изменят порядок поверки счетчиков В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.

Происшествия Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.

Политика Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Общество Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу 29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.

Политика Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм.