Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВрач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких

Спорт БИЗНЕС Online03:53

Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Спорт-Экспресс03:34

В состоянии 17-летнего игрока «Рубина» Фомина наметились улучшения

Sport24.ru03:57

Врач «Рубина»: Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

Чемпионат03:51

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ04:40

Футболист « Рубина» пришел в сознание после потери двух литров крови

Казанский репортер05:49

Дублер «Рубина» в реанимации после удара коленом в живот. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Sports.ruвчера в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

RT на русском 03:45
Футбол

ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 13-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 05:57
Происшествия

Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

ТАСС 04:27
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

МакГрегор вновь обвинен в изнасиловании

Конон МакГрегор, известный боец UFC, вновь обвинен в изнасиловании.
Южный Федеральный вчера в 21:23
Футбол

Завтра тульский «Арсенал» сыграет с «Сочи»

Тульские новости вчера в 12:27
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru 03:57
Политика

Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии

В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российская газета 06:51
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Экономика

Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05
Общество

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Политика

Песков: события в Сирии могут навредить политическому урегулированию

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Владимром Путиным вопрос о присутствии сирийских правительственных войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, где Анкара проводит свою операцию.
Вести.Ru 06:43
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.
БИЗНЕС Online вчера в 02:08
Происшествия

Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован

Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.
RT на русском 04:38
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 18 октября в 12:36
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия

В Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Погибший оказался 30-летним жителем Саратова.
Взгляд-инфо 06:11
Армия и оружие

Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР

РИА Новости вчера в 06:26
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет

Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Общество

Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу

29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru вчера в 23:00
Единоборства

Почему Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях.
RT на русском 05:49
Гаджеты

В Китае представили первый смартфон на Snapdragon 865

Выпустить смартфон намерены в начале 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 19:17
Политика

Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир

В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
ещё по теме
Главное