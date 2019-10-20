Футбол
Спорт-ЭкспрессВрач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких
Спорт БИЗНЕС Online03:53
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия
СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия
Огонь на заводе «Полимер-Пласт» потушен
По последним данным, пожар произошел в арочнике размером 15 на 40 метров на заводе «Полимер-Пласт».
Вслух.Ру 08:25
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru вчера в 18:35
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брексита»
Лидер лейбористов Джереми Корбин приветствовал результаты голосования, заявив, что премьер-министр «должен соблюдать закон» и попросить ЕС об отсрочке «Брексита».
Коммерсантъ вчера в 09:56
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Происшествия
На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина
В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
РБК 08:26
Теннис
Павлюченкова вышла в финал Кубка Кремля, где сыграет с Бенчич
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
РИА Новости 07:39
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Наука
Физики впервые «засняли» распад квантовых узлов
Физики из США и Финляндии впервые проследили за распадом квантовых узлов, «завязанных» в бозе-конденсате атомов рубидия-87.
N+1 18 октября в 06:51
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Игры
Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat
На днях компания выложила в сеть Origins системные требования для своей новинки Need for Speed: Минимальные системные требования: Процессор: Intel Core i5-3570/FX-6350 или аналогичный; ОЗУ: 8 Гбайт; Видеокарта: GeForce GTX 760/Radeon R9 280x или аналогичный; Жесткий диск: 50 Гбайт.
Goroday.ru вчера в 12:17
Гаджеты
Huawei намерен выпустить «убийцу» iPad Pro
Китайский производитель электроники Huawei намерен выпустить «убийцу» планшета iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном.
UfacityNews.ru вчера в 16:38
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
В Сантьяго и окрестностях в ночь на субботу, 19 октября, был введен режим чрезвычайного положения.
Известия вчера в 03:54
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика
СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik 18 октября в 15:19