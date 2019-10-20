Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВрач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции легких

Спорт БИЗНЕС Online03:53

Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Спорт-Экспресс03:34

В состоянии 17-летнего игрока «Рубина» Фомина наметились улучшения

Sport24.ru03:57

Врач «Рубина»: Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких

Чемпионат03:51

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ04:40

Футболист « Рубина» пришел в сознание после потери двух литров крови

Казанский репортер05:49

Дублер «Рубина» в реанимации после удара коленом в живот. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Sports.ruвчера в 10:53
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Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

РИА Новости 01:51
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
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Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым

Вести.Ru 08:02
Происшествия

СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб

Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

Огонь на заводе «Полимер-Пласт» потушен

По последним данным, пожар произошел в арочнике размером 15 на 40 метров на заводе «Полимер-Пласт».
Вслух.Ру 08:25
Шоу-бизнес

Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Происшествия

Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался

Газета.Ru 07:31
Армия и оружие

Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru вчера в 18:35
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Политика

Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брексита»

Лидер лейбористов Джереми Корбин приветствовал результаты голосования, заявив, что премьер-министр «должен соблюдать закон» и попросить ЕС об отсрочке «Брексита».
Коммерсантъ вчера в 09:56
Политика

Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Общество

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Происшествия

На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина

В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
РБК 08:26
Теннис

Павлюченкова вышла в финал Кубка Кремля, где сыграет с Бенчич

РИА Новости вчера в 10:59
Политика

Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
РИА Новости 07:39
Общество

Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Происшествия

В Казани задержали водителя, которого преследовал автомобиль ГИБДД

РИА Новости 07:13
Наука

Физики впервые «засняли» распад квантовых узлов

Физики из США и Финляндии впервые проследили за распадом квантовых узлов, «завязанных» в бозе-конденсате атомов рубидия-87.
N+1 18 октября в 06:51
Политика

Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году

Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Игры

Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat

На днях компания выложила в сеть Origins системные требования для своей новинки Need for Speed: Минимальные системные требования: Процессор: Intel Core i5-3570/FX-6350 или аналогичный; ОЗУ: 8 Гбайт; Видеокарта: GeForce GTX 760/Radeon R9 280x или аналогичный; Жесткий диск: 50 Гбайт.
Goroday.ru вчера в 12:17
Гаджеты

Huawei намерен выпустить «убийцу» iPad Pro

Китайский производитель электроники Huawei намерен выпустить «убийцу» планшета iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном.
UfacityNews.ru вчера в 16:38
Общество

Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков

В Сантьяго и окрестностях в ночь на субботу, 19 октября, был введен режим чрезвычайного положения.
Известия вчера в 03:54
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Газета.Ru вчера в 23:06
Политика

СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik 18 октября в 15:19
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