Коронавирус
Моя Москва.онлайнНазваны проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Реже всего кожные изменения при болезни встречаются у взрослых пациентов. Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева. По информации врача, кожная сыпь встречается у 3–5% взрослых пациентов.
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с чего всё началось
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.ТАСС02:06
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Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ 17:00
Транспорт
С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами
Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва 11:44
Здоровье
Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших коронавирусом
К утру 18 апреля Россия вышла на 10-е место по числу заболевших коронавирусом, но после полудня ситуация изменилась, и наша страна переместилась на 11-е.
Вечерний курьер 08:23
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Футбол
Экс-гендиректор «Анжи» рассказал о проблеме зрелищности матчей РПЛ
Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, в чем недорабатывает РПЛ для развития популярности футбола.
Спорт-Экспресс 16:30
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что гендерный фактор также повышает риск заражения коронавирусом.
Дни24 03:02
Армия и оружие
Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно получил хорошее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
ТАСС 18:39
Общество
Всероссийские проверочные работы будут перенесены на осень
Проверочные работы 2020 года не повлияют на аттестацию учеников.
Муксун.fm вчера в 10:09
Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит вчера в 12:30
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
REGNUM вчера в 16:52
Культура
Глава Минкульта Татарстана осудила критиков «Зулейхи»
Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей.
News.ru 07:27
Общество
В Татарстане с 20 апреля разрешили работать парикмахерским
В Татарстане с 20 апреля разрешили работу парикмахерских. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
TatCenter 11:10
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Космос
Уфолог Скотт Уоринг заметил подозрительный объект возле Солнца
OAnews вчера в 03:20
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Политика
Трамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что наладил хорошие отношения с Москвой, несмотря на жесткие действия Вашингтона и введенные санкции.
Известия 18:54
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Транспорт
СМИ опубликовали карту 62 блокпостов «на случай изоляции Петербурга»
Петербургское издание "Фонтанка" заявило, что власти города готовятся вводить блокпосты на въездах в Санкт-Петербург для "тотального контроля автотранспорта".
Московский Комсомолец 13:18
Общество
Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%
По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
REGNUM 15:45
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:27
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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Армия и оружие
Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины
ИА Красная Весна 02:57
Кино
Кинопремьеры онлайн: фем-версия «Гензель и Гретель», анимационный Mortal Kombat и «Остров фантазий»
Псковское агентство информации 16 апреля в 12:49
Армия и оружие
National Interest: ВМС США не могут отследить подлодки проекта «Ясень»
В США считают, что российские подводные лодки проекта "Ясень" способны доставить большие неприятности американским ВМС.
Российская газета 08:20