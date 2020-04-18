В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.

с чего всё началось

Реже всего кожные изменения при болезни встречаются у взрослых пациентов. Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева. По информации врача, кожная сыпь встречается у 3–5% взрослых пациентов.

Транспорт Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер). 35

Транспорт С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.

Здоровье Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших коронавирусом К утру 18 апреля Россия вышла на 10-е место по числу заболевших коронавирусом, но после полудня ситуация изменилась, и наша страна переместилась на 11-е.

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 247

Футбол Экс-гендиректор «Анжи» рассказал о проблеме зрелищности матчей РПЛ Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, в чем недорабатывает РПЛ для развития популярности футбола.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,4K

Культура Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина. 1K

Культура Глава Минкульта Татарстана осудила критиков «Зулейхи» Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей. 108

Общество Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. 54

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2,2K

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 723

Политика Трамп оценил отношения с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что наладил хорошие отношения с Москвой, несмотря на жесткие действия Вашингтона и введенные санкции.

Общество В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19. 37

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

Политика Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин. 485