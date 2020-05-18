Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

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