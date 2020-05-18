Коронавирус
РИА НовостиВрач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
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Здоровье
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru 20:34
Политика
Власти США раскритиковали Apple за сотрудничество с Китаем и Россией
Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским властям и сотрудничество с Россией и Китаем.
Ведомости 15:57
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
Армейские подразделения Центрального военного округа развернули полевой госпиталь на 100 мест для зараженных коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 22:21
Общество
Дальневосточников вывезли из Таиланда во Владивосток
Самолет авиакомпании «Россия» доставил во Владивосток жителей Дальнего Востока, которые не могли выбраться из Таиланда из-за прекращения авиасообщения и закрытия границ.
EastRussia 19:18
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
Политика
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме
Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что процедура референдума прошла с учетом всех норм международного права, и вопрос принадлежности Крыма закрыт.
Пятый канал вчера в 18:03
Политика
Трамп дал ВОЗ срок в месяц для выполнения требований по реформе
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ 23:35
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Киберспорт
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Общество
Huawei отреагировала на новые ограничения США
Компания все еще оценивает влияние нового ограничения, и "выживание в настоящее время является ключевым словом для Huawei", добавил Гуо на последующей сессии вопросов и ответов.
Вести.Ru 08:09
Музыка
В пятерку самых просматриваемых видео в мире вошел клип Little Big
Рейв-группа из Петербурга Little Big сообщила о попадании в список самых просматриваемых клипов на мировой поп-арене.
Live24 10:14
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 16 мая в 19:15
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 23:08
Армия и оружие
В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком
Обозреватели китайского аналитического портала «Хуаньцю шибао» в своем материале, перевод которого предоставило агентство «ИноСМИ», обратили внимание на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
ГЛАС.RU 05:52
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
В Башкирии вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей
В республике Башкортостан вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для всех страдающих хроническими заболеваниями, а также тех, кто проживает совместно с ними, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи.
Стерлеград 06:51
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Наука
Разработку препарата для лечения рака мозга доверят атомщикам России
В России может появиться новый препарат для лечения рака мозга. Разработку медикаментов против онкологии доверят отечественным атомщикам.
OAnews 05:31
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Армия и оружие
ВВС Индии отказываются от приобретения F-21 американского производства
Командование ВВС Индии решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.
Новостной фронт 13:51
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Футбол
Эдмилсон: «Месси доминирует уже более 10 лет, это его отличает от Марадоны»
По мнению бразильца, Месси осуществил больший вклад в развитие футбола, чем его знаменитый соотечественник Марадона.
Sport.ru 18:28