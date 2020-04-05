Коронавирус
Вести.RuВрач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19. Он оставил предсмертную записку, в которой все объяснил.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Футбол
Олег Иванов: «Не уверен, что мы сможем доиграть сезон»
Не уверен, что мы сможем доиграть сезон.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля
На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Футбол
Sky Sports включил шестерых игроков «Ливерпуля» в сборную сезона АПЛ
Обнародована символическая сборная сезона по версии издания Sky Sports.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, кто чаще заражается коронавирусом в России
Коронавирус в России в 80% случаев встречается у людей от 18 до 60 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 апреля на передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
Гаджеты
Новый Apple iPhone 9 неизбежно приближается к выпуску
Появляется довольно много вопросов о дате выпуска iPhone 9. Все потому, что этот год проходит далеко не так, как мы ожидали, когда речь заходит о выпуске новых продуктов.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Три дополнительных симптома коронавируса названы
Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Футбол
Андрей Чайка: «Если государство не поможет, то в России останется три клуба»
Владелец песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка считает, что ФНЛ пострадает от приостановки сезона гораздо в меньшей степени, чем Премьер-лига и ее ведущие клубы.
Происшествия
В Рязанской области задержали расстрелявшего пятерых людей мужчину
Психиатрическую экспертизу назначит следствие задержанному за убийство пяти человек в посёлке Елатьма Рязанской области, передает ОТР.
Авто
Volkswagen начала производство самого большого кроссовера
Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Гаджеты
Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон
Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон.
Происшествия
На границе Башкирии с Челябинской областью сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и просят водителей вернуться домой
Сотрудники ГИБДД на границе Башкирии с Челябинской областью «дают рекомендации возвращаться домой».
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Гаджеты
Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют
По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Общество
Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ
Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.