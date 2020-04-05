Коронавирус

Вести.RuВести.RuВрач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19. Он оставил предсмертную записку, в которой все объяснил.
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Заразившийся коронавирусом врач покончил с собой

Lenta.ru16:32

СМИ: Заболевший COVID-19 врач французского футбольного клуба найден мёртвым

RT на русском16:27

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Газета.Ru14:57

Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство

Чемпионат15:40

Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Спорт-Экспресс15:37

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Матч ТВ14:58

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Вести.Ru15:47
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Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Футбол

Олег Иванов: «Не уверен, что мы сможем доиграть сезон»

Не уверен, что мы сможем доиграть сезон.
Матч ТВ 16:13
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета 15:54
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля

На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Известия 15:04
Футбол

Sky Sports включил шестерых игроков «Ливерпуля» в сборную сезона АПЛ

Обнародована символическая сборная сезона по версии издания Sky Sports.
Metaratings 12:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал, кто чаще заражается коронавирусом в России

Коронавирус в России в 80% случаев встречается у людей от 18 до 60 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 апреля на передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
ИА Красная Весна 12:26
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Газета.Ru 16:16
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
РИА Новости 16:36
Гаджеты

Новый Apple iPhone 9 неизбежно приближается к выпуску

Появляется довольно много вопросов о дате выпуска iPhone 9. Все потому, что этот год проходит далеко не так, как мы ожидали, когда речь заходит о выпуске новых продуктов.
МИТ 03 апреля в 10:01
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

Три дополнительных симптома коронавируса названы

Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».
Live24 14:38
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Футбол

Андрей Чайка: «Если государство не поможет, то в России останется три клуба»

Владелец песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка считает, что ФНЛ пострадает от приостановки сезона гораздо в меньшей степени, чем Премьер-лига и ее ведущие клубы.
Матч ТВ 10:08
Происшествия

В Рязанской области задержали расстрелявшего пятерых людей мужчину

Психиатрическую экспертизу назначит следствие задержанному за убийство пяти человек в посёлке Елатьма Рязанской области, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:46
Авто

Volkswagen начала производство самого большого кроссовера

Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Автоновости дня 02 апреля в 04:20
Гаджеты

Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон

Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон.
Ferra вчера в 10:46
Происшествия

На границе Башкирии с Челябинской областью сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и просят водителей вернуться домой

Сотрудники ГИБДД на границе Башкирии с Челябинской областью «дают рекомендации возвращаться домой».
UfaTime.ru 03 апреля в 00:33
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Гаджеты

Неожиданный эффект пандемии коронавируса: смартфоны подешевеют

По словам Пана Цзютана (Pan Jiutang) – партнера департамента промышленных инвестиций Xiaomi – пандемия COVID-19 заметно повлияла на рынок топовых смартфонов в Европе и Америке.
iXBT.com 16:40
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
RT на русском 02 апреля в 08:25
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Общество

Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

Российское правительство приняло указ, который отменяет начисление пени при неоплате ЖКХ услуг.
Газета.Ru 14:50
Футбол

Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
ProstoProSport 07:12
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