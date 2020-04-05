Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19. Он оставил предсмертную записку, в которой все объяснил.

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

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