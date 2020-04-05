Коронавирус

Вести.RuВести.RuВрач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19. Он оставил предсмертную записку, в которой все объяснил.
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Власти сообщили о самоубийстве заразившегося COVID-19 врача клуба «Реймс»

РБК17:20

Заразившийся коронавирусом врач покончил с собой

Lenta.ru16:32

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Газета.Ru14:57

СМИ: Заболевший COVID-19 врач французского футбольного клуба найден мёртвым

RT на русском16:27

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Вести.Ru15:47

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Матч ТВ14:58

Самоубийство врача «Реймса». Причина — коронавирус

Спорт-Экспресс17:30
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Здоровье

Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика

Live24 05:21
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
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Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника

Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
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Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Музыка

Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»

Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Вести Севастополя 03 апреля в 15:56
Происшествия

В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции

В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
ИА Камчатка 18:48
Здоровье

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Lenta.ru 16:58
Экономика

Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Lenta.ru 19:46
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Общество

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 82 тысячи

За сутки 82 061 человек по всему миру заразились вирусом COVID-19, следует из статистических данных Всемирной организации здравоохранения.
Коммерсантъ 19:21
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

Власти Бурятии продлили режим самоизоляции

Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru 09:23
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Кино

Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции

Фильмы "Джентельмены" Гая Ричи, "Заражение" Стивена Содерберга и "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли вошли в число самых популярных у россиян на самоизоляции.
Клопс 11:20
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Гаджеты

Windows 10 сломало очередное обновление

Очередное обновление для операционной системы Windows 10 принесло с собой ряд новых проблем, о которых сообщают многие пользователи на различных форумах.
iXBT.com 17:10
Наука

Ученые: хронический стресс меняет мозг человека

Всем известно, что стресс очень негативно влияет на здоровье человека, но теперь специалисты доказали, что это может привести к серьезным физическим и психологическим заболеваниям.
Вечерний Волгоград 10:30
Фигурное катание

Горшков: не видел, что Трусова катается на роликах и что-то нарушила

Чемпионат 12:36
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 9%

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
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Общество

Главные новости за выходные 4–5 апреля

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Коммерсантъ 12:00
Армия и оружие

Во время боев у столицы Ливии погибли тысячи человек

Экспресс газета 17:06
Здоровье

Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке

РИА Новости вчера в 12:58
Энергетика

Участие США в переговорах по ОПЕК+ назвали ключевым

Участие США в переговорах в рамках сделки ОПЕК+ назвали ключевым наряду с Саудовской Аравией и Россией.
Lenta.ru 15:26
Общество

Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
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Леклер выиграл виртуальный Гран-при Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем второго виртуальный Гран-при «Формулы-1».
Sport24.ru 17:04
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