Коронавирус

UfaTime.ruUfaTime.ruВрач из Италии предостерег молодёжь от коронавируса

Новый тип коронавируса представляет опасность для людей всех возрастов, включая и молодёжь, а не только пожилых.
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Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

News.ru08:36

Врач назвал мифом заявления об опасности коронавируса только для пожилых

Московский Комсомолец10:06

Врач развенчал популярный миф о коронавирусе

РЕН ТВ09:37

Развенчан популярный миф о коронавирусе

Газета.Ru09:28

Врачи рассказали об изменении возрастной структуры больных COVID-2019

Российская газета12:04

Итальянский врач развеял популярный миф о коронавирусе

РИА Новости07:36

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Lenta.ru06:12
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Футбол

Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду.
RT на русском 16:02
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК 17:35
Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:45
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
ФАН 07:42
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Здоровье

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru 16:44
Биатлон

Вирер: Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мыслями о карантине в связи с пандемией коронавируса.
Нева Спорт 14:36
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru 10:22
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Интерфакс 12:17
Футбол

Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 17:05
Культура

Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз

Невские Новости 14:54
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Самойлова назвала последний месяц худшим в жизни

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в своей жизни.
Рамблер 18 марта в 16:17
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 13:24
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 17:36
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM вчера в 07:03
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Автоспорт

Первые виртуальные гонки «Формулы-1» состоятся 22 марта

Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.
ТАСС Спорт вчера в 09:12
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Ведомости 12:28
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Обзор газет 19 марта в 07:14
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