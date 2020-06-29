с чего всё началось

Коронавирус — хитрый противник, который преподносит медикам «немало сюрпризов». Об этом заявил в интервью «Московскому комсомольцу» врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток.

Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

Технологии МТС запустила голосового помощника «Марвин» Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года. 18

Наука Раскрыта продолжительность жизни антител к коронавирусу Ко всему прочему, у пациентов, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, антитела к инфекции выделяются в небольших количествах и медленнее. 26

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 78

Киберспорт Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу. 3

Политика Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. 269

Шоу-бизнес Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.

Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 16

Общество В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России «Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он. 1

Происшествия Четыре лесных пожара потушили в Якутии за сутки За минувшие сутки в Якутии ликвидировали четыре лесных пожара. Еще 24 возгорания тушат в 15 муниципальных образованиях.

Здоровье В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. 29

Автоспорт Хэмилтон и Боттас изменят дизайн шлемов перед стартом сезона Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что пилоты команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в сезоне-2020 будут выступать в комбинезонах чёрного цвета и до первой гонки сезона представят новый адаптивный дизайн своих шлемов. 1

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 30

Здоровье Электронные сигареты сворачиваются Продукция компании Juul может быть запрещена в России Спустя два года после выхода на российский рынок американский производитель электронных сигарет Juul может быть вынужден свернуть деятельность в стране.

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 106

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 183