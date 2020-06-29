Коронавирус

РБКРБКВрач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

Коронавирус — хитрый противник, который преподносит медикам «немало сюрпризов». Об этом заявил в интервью «Московскому комсомольцу» врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток.
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с чего всё началось

«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 4 (ОАР-4) госпиталя Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский отработал в «красной зоне» 45 суток.
Московский Комсомолец12:22

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Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

РБК19:50

Реаниматолог из «красной зоны» заявил о странности коронавируса. «Он намного умнее человека»

URA.Ru15:27

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Газета.Ru15:16

Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Взгляд.ру14:52

Побывавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

РИА Новости14:36

Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Lenta.ru13:34

«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Московский Комсомолец12:22
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
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Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ 02:55
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
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Наука

Раскрыта продолжительность жизни антител к коронавирусу

Ко всему прочему, у пациентов, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, антитела к инфекции выделяются в небольших количествах и медленнее.
Evo-rus.com 09:59
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Общество

Женевский автосалон-2021 не будет проведён из-за эпидемии коронавируса

REGNUM 16:18
Происшествия

Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии

Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Забайкальский рабочий 21:01
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Культура

Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru 06:56
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Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
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Общество

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
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Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Общество

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Происшествия

Четыре лесных пожара потушили в Якутии за сутки

За минувшие сутки в Якутии ликвидировали четыре лесных пожара. Еще 24 возгорания тушат в 15 муниципальных образованиях.
Известия 05:54
Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
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Автоспорт

Хэмилтон и Боттас изменят дизайн шлемов перед стартом сезона

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что пилоты команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в сезоне-2020 будут выступать в комбинезонах чёрного цвета и до первой гонки сезона представят новый адаптивный дизайн своих шлемов.
Чемпионат 07:30
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
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Космос

Тунгусский метеорит как в воду канул

Комсомольская правда вчера в 18:07
Общество

В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
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Здоровье

Электронные сигареты сворачиваются

Продукция компании Juul может быть запрещена в России Спустя два года после выхода на российский рынок американский производитель электронных сигарет Juul может быть вынужден свернуть деятельность в стране.
Коммерсантъ 18:14
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru 10:23
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
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Авто

Audi показала обновлённый кроссовер Q5

Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
Rusargument 15:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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