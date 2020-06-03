Ношение медицинских масок не причиняет вреда здоровью, однако не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе или рядом нет других людей, рассказал РИА Новости глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье.

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Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно. Об этом заявил глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье, передает РИА Новости.

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