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Lenta.ruВрач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно. Об этом заявил глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье, передает РИА Новости.
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Ношение медицинских масок не причиняет вреда здоровью, однако не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе или рядом нет других людей, рассказал РИА Новости глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье.РИА Новости20:23
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