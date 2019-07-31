Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде". Об этом он заявил в публикации на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в России смертность от коронавируса ниже, чем в Германии.
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Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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