Политика

Вестник КавказаВестник КавказаВрач назвал Путину главное оружие против коронавируса

Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
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Общество

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому

«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Совершенно секретно вчера в 03:35
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Авто

Названы самые угоняемые машины в Москве

Москва 24 13:27
Экономика

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Технологии

Россиян предупреждают о новом виде мошенничества с банковскими картами

Представители аппарата омбудсмена России предупреждают граждан страны о новом виде мошенничества с платежными картами Сбербанка.
Актуальные Новости 11:47
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
РИА Новости 09:22
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Авто

Hyundai Solaris получил новую спецверсию

Обновленный седан Hyundai Solaris стал доступен в лимитированной спецверсии ProSafety; автомобиль можно заказать онлайн на сайте производителя.
Движок 10:11
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

По последним данным, всего в Италии общее число случаев инфицирования составляет сто тридцать две тысячи пятьсот сорок семь, число жертв коронавируса возросло до шестнадцати тысяч пятисот двадцати трех.
Страна Советов on-line 08:32
Автоспорт

AMuS: сезон Формулы-1 может стартовать с двух гонок в Австрии

Первые восемь гонок сезона были отменены или отложены. Девятым в календаре значится этап в Канаде.
Чемпионат 05:40
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Общество

В России за сутки выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 человек умерли, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19.
Республика Татарстан 04:04
Армия и оружие

ВКС получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»

Воздушно-космические силы России заказали продление летной годности и модернизацию еще двух сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", сообщил РИА Новости источник в авиационной промышленности.
РИА Новости 06:22
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Футбол

Слуцкий рассказал о «слезах Дзюбы после объявления ему войны»

В ответ футболист объявил Слуцкому войну, а тот попросил его не смешить людей. «Гулливер не обидит лилипута», написал наставник.
ProstoProSport 14:07
Здоровье

На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек

В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
DonDay - Новочеркасск 10:24
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Происшествия

Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса

Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
Известия 11:21
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Дедов Иван Иванович
Советский и российский эндокринолог. Действительный член РАМН, академик РАН с 22 мая 2003 года по Отделению биологических наук. Президент Российской академии медицинских наук, вице-президент Российской академии наук. Директор Эндокринологического научного центра Минздрава РФ, главный эндокринолог Министерства здравоохранения РФ. Заведующий кафедрой эндокринологии лечебного факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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