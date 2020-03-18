Коронавирус
ИзвестияВрач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, заявил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро. По его словам, запрет мероприятий численностью более 5 тыс. участников не имеет смысла, если собравшиеся находятся слишком близко друг к другу.
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с чего всё началось
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, считает, что в ситуации с коронавирусом запрет мероприятий по численности не имеет смысла, так как намного важней расстояние между людьми.РИА Новостивчера в 21:57
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Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе
Царьградвчера в 23:03
Новости за ночь: Японский эпидемиолог заявил о бесполезности запрета на массовые мероприятия
Национальная служба новостей00:44
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