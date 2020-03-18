Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, заявил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро. По его словам, запрет мероприятий численностью более 5 тыс. участников не имеет смысла, если собравшиеся находятся слишком близко друг к другу.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, считает, что в ситуации с коронавирусом запрет мероприятий по численности не имеет смысла, так как намного важней расстояние между людьми.
РИА Новостивчера в 21:57

Подробнее о событии

Врач определил безопасную дистанцию между людьми во время эпидемии коронавируса

Телеканал 360°01:55

Японский инфекционист назвал безопасное расстояние между людьми

Взгляд.рувчера в 22:49

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Комсомольская правда00:34

Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Царьградвчера в 23:03

Новости за ночь: Японский эпидемиолог заявил о бесполезности запрета на массовые мероприятия

Национальная служба новостей00:44

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 21:57

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Известиявчера в 21:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 09:25
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

РИА Новости 16 марта в 08:01
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Газета.Ru вчера в 11:02
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки

В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Пенза-взгляд вчера в 12:45
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк проводит все время в клинике с больной раком женой

СМИ сообщают, что супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев проводит все свое свободное время в клинике с больной раком женой.
NewInform 16 марта в 09:07
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Энергетика

Нефть дорожает после падения до нового минимума

ГЛАС.RU 02:38
Политика

Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого

Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Известия вчера в 20:41
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Общество

2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха

Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
Live24 вчера в 12:41
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 16 марта в 01:57
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Здоровье

Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса вводят на Сахалине

В Сахалинской области вводят режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.
АСТВ 02:43
Общество

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
Интерфакс вчера в 22:35
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК вчера в 17:21
Происшествия

Задержание туристки за купание в бассейне на Тенерифе сняли на видео

Lenta.ru 02:51
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное