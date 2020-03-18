Коронавирус

ИзвестияИзвестияВрач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, заявил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро. По его словам, запрет мероприятий численностью более 5 тыс. участников не имеет смысла, если собравшиеся находятся слишком близко друг к другу.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо на прошлой неделе привел три главных условия заражения новым типом коронавирусной инфекции по принципу кластера, когда один инфицированный заражает много людей сразу: это происходит, если люди собираются в закрытом плохо проветриваемом помещении, сидят или стоят скученно, на близком расстоянии друг от друга и при этом разговаривают, поют или кричат.
РИА Новостивчера в 21:57

Подробнее о событии

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 21:57

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Известиявчера в 21:10

Японский инфекционист назвал безопасное расстояние между людьми

Взгляд.рувчера в 22:49

Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Царьградвчера в 23:03

Японский врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса

Народные новостивчера в 22:29

Японский врач назвал безопасное расстояние между людьми при коронавирусе

ФАНвчера в 23:10

Эпидемиолог отметил бессмысленность запрета массовых мероприятий при COVID-19

iReactorвчера в 23:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Общество

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Газета.Ru вчера в 15:25
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском вчера в 03:44
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус вчера в 07:09
Политика

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

Коммерсантъ вчера в 23:41
Космос

NASA планирует отказаться от лунной орбитальной станции

Специалисты NASA надеются, что найдут способ отказаться от лунной орбитальной станции.
Актуальные Новости вчера в 22:06
Общество

Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами.
URA.Ru вчера в 10:36
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Известия вчера в 08:26
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

Известия вчера в 22:56
Экономика

Лукашенко: Белоруссия провалила экспорт в 2019 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 марта, проводит совещание, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2019 году и оценке результатов пятилетней деятельности.
Экономика сегодня вчера в 04:44
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

В России начнут проводить платные тесты на коронавирус

Москва, 17 марта 2020, 12:19 — REGNUM Частный медицинский холдинг «Инвитро» заявил о готовности начать проводить тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-2019.
REGNUM вчера в 05:19
Политика

Шнуров в стихах ответил на призыв не скупать продукты в супермаркетах

Музыкант затронул тему скупки россиянами продуктов в супермаркете и последующего призыва властей не тратить деньги зря.
URA.Ru вчера в 19:13
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com вчера в 07:13
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16 марта в 12:25
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Дмитрий и Анастасия Тарасовы крестили свою младшую дочь Еву

Тарасовы крестили свою месячную дочь Еву в одном из храмов столицы. После этого они устроили пышный праздник дома.
Woman.ru 16 марта в 12:40
Футбол

Мамаев анонсировал свой переезд из России

Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Известия вчера в 22:41
Футбол

Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Москва 24 16 марта в 22:30
Армия и оружие

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
RT на русском вчера в 19:30
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Политика

Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Известия вчера в 16:59
Хоккей

У первого игрока в НХЛ диагностирован коронавирус

Ранее сообщалось, что НХЛ надеется возобновить сезон не позже 15 мая. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек.
Спорт-Экспресс вчера в 23:16
Религия

Церковь издала санитарные правила для богослужений

Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Красная весна вчера в 12:36
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное