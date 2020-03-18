Коронавирус
ИзвестияВрач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, заявил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро. По его словам, запрет мероприятий численностью более 5 тыс. участников не имеет смысла, если собравшиеся находятся слишком близко друг к другу.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо на прошлой неделе привел три главных условия заражения новым типом коронавирусной инфекции по принципу кластера, когда один инфицированный заражает много людей сразу: это происходит, если люди собираются в закрытом плохо проветриваемом помещении, сидят или стоят скученно, на близком расстоянии друг от друга и при этом разговаривают, поют или кричат.РИА Новостивчера в 21:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе
Царьградвчера в 23:03
Японский врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса
Народные новостивчера в 22:29
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Политика
Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента
Космос
NASA планирует отказаться от лунной орбитальной станции
Специалисты NASA надеются, что найдут способ отказаться от лунной орбитальной станции.
Общество
Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах
Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе
Экономика
Лукашенко: Белоруссия провалила экспорт в 2019 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 марта, проводит совещание, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2019 году и оценке результатов пятилетней деятельности.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
В России начнут проводить платные тесты на коронавирус
Москва, 17 марта 2020, 12:19 — REGNUM Частный медицинский холдинг «Инвитро» заявил о готовности начать проводить тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-2019.
Политика
Шнуров в стихах ответил на призыв не скупать продукты в супермаркетах
Музыкант затронул тему скупки россиянами продуктов в супермаркете и последующего призыва властей не тратить деньги зря.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
Лукашенко удивило решение России по закрытию границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Шоу-бизнес
Дмитрий и Анастасия Тарасовы крестили свою младшую дочь Еву
Тарасовы крестили свою месячную дочь Еву в одном из храмов столицы. После этого они устроили пышный праздник дома.
Футбол
Мамаев анонсировал свой переезд из России
Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Футбол
Федун предложил завершить РПЛ и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно подвести итоги чемпионата России по футболу, исходя из положения команд в турнирной таблице.
Армия и оружие
В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Хоккей
У первого игрока в НХЛ диагностирован коронавирус
Ранее сообщалось, что НХЛ надеется возобновить сезон не позже 15 мая. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек.
Религия
Церковь издала санитарные правила для богослужений
Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.