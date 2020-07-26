Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.

с чего всё началось

Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний. Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал о самом эффективном способе выявления опасной болезни.

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