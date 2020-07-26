Здоровье

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Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний. Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал о самом эффективном способе выявления опасной болезни.
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с чего всё началось

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Говорит Москва09:57

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Гастроэнтеролог: это лучший способ выявить рак толстой кишки

Московский Комсомолец22:48

Назван способ эффективного выявления рака толстой кишки

Вечерняя Москва15:04

Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

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Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки

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Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

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Газета.Ru14:33

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Говорит Москва09:57
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Политика

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Российская газета вчера в 23:50
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Происшествия

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