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Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки

Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний. Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал о самом эффективном способе выявления опасной болезни.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Говорит Москвавчера в 09:57
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Вечерняя Москва

Назван способ эффективного выявления рака толстой кишки

Вечерняя Москвавчера в 15:04
Говорит Москва

Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника

Говорит Москвавчера в 09:57
РИА Новости

Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки

РИА Новостивчера в 14:00
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ruвчера в 13:21
ТК Звезда

Врач назвал симптомы приближающегося рака

ТК Звездавчера в 10:53
News.ru

Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

News.ruвчера в 10:39
Газета.Ru

Врач рассказал о простом способе определения рака толстой кишки

Газета.Ruвчера в 14:33
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В Болгарии протестующие вновь потребовали отставки правительства

В столице Болгарии — городе София — 18-й день продолжаются протесты с требованием отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора республики Ивана Гешева, сообщает БНТ-1 26 июля.
В Болгарии протестующие вновь потребовали отставки правительства
Известиявчера в 15:52
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру25 июля в 04:05
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Бэнкси пожертвовал свои картины на благотворительный аукцион

Британский уличный художник Бэнкси пожертвовал благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме три картины из отеля The Walled Off Hotel, открывшегося в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.
РБКвчера в 16:32
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Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ruвчера в 05:49
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