Врач назвал эффективный способ выявления рака толстой кишки
Рак толстой кишки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний. Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал о самом эффективном способе выявления опасной болезни.В источнике
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Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника
Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что рак толстой кишки можно выявить при помощи колоноскопии. Он также рассказал, в каком возрасте необходимо провести первое обследование.
Говорит Москвавчера в 09:57
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Главный гастроэнтеролог Москвы назвал симптомы приближающегося рака кишечника
Говорит Москвавчера в 09:57