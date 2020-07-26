Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.