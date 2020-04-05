Коронавирус

РБКРБКВрач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания. А малоподвижный образ жизни на самоизоляции может сделать их сидячими или лежачими больными.
Читать в источнике
Комментировать215
с чего всё началось

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
РИА Новостивчера в 20:47

Подробнее о событии

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

РБКвчера в 23:36

Названа опасность карантина для пожилых людей

Lenta.ruвчера в 23:13

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

РИА Новостивчера в 20:47

Врач объяснил, чем опасен карантин для пожилых людей

Газета.Ruвчера в 22:17

Врач предупредил об опасности самоизоляции для пожилых людей

URA.Ruвчера в 21:52

Врач рассказал, почему пожилым важно двигаться во время карантина

РЕН ТВвчера в 21:27

Врач пояснил, почему карантин опасен для пожилых людей

Московский Комсомолецвчера в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:32, Ашберн
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Единоборства

UFC предложили провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии

Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что его организация предложила Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) провести турнир UFC 249 в Минске.
RT на русском вчера в 13:35
Общество

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах доиграть сезон

Напомним, 17 марта Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ сроком на пять лет. Он занимает свой пост с 14 ноября 2007 года.
Piter.tv 03 апреля в 11:05
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома

В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Компания вчера в 07:08
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Хабаровском крае выросло до 11

Коронавирус был выявлен еще у одного жителя Хабаровского края, число инфицированных в регионе достигло 11.
Московский Комсомолец 00:45
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
Общество

Коронавирус в мире, 3 апреля: сколько заболело и вылечилось

По последним данным Worldometers, по состоянию на утро 3 апреля в общей сложности зафиксировано 1 016 150 случев заражения коронавирусом в мире.
Спорт-Экспресс 03 апреля в 01:22
Происшествия

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс вчера в 17:19
Общество

В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
РИА Новости вчера в 17:39
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы в самоизоляции

Специалисты портала «Кинопоиск» назвали самые популярные фильмы и сериалы, которые россияне смотрят на карантине во время пандемии коронавируса.
МедиаПоток 02 апреля в 10:33
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Энергетика

Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru вчера в 16:17
Армия и оружие

Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Известия 03 апреля в 21:46
Политика

В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть

Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
РИА Новости вчера в 14:34
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru 02 апреля в 17:09
Футбол

УЕФА собирается завершить розыгрыш Лиги чемпионов до 3 августа

В интервью Calciomercato президент УЕФА подчеркнул, что до 3 августа все турниры следует завершить.
ProstoProSport вчера в 16:45
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Происшествия

В Биробиджане подъезд дома изолировали из-за жильца с COVID-19

Все жильцы подъезда обязаны оставаться в своих квартирах. Сейчас в ЕАО официально подтверждены три случая заражения COVID-19.
Российская газета 00:50
Общество

В Италии жертвами коронавируса за сутки стали 766 человек

Как писал NEWS.ru, в Швейцарии за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1036 человек.
News.ru 03 апреля в 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное