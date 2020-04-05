Коронавирус
РБКВрач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания. А малоподвижный образ жизни на самоизоляции может сделать их сидячими или лежачими больными.
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с чего всё началось
Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.РИА Новостивчера в 20:47
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