Коронавирус

РБКРБКВрач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания. А малоподвижный образ жизни на самоизоляции может сделать их сидячими или лежачими больными.
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с чего всё началось

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

Пожилые люди, которые из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
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Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

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Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

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2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями.
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Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

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Газета.Ru 02:27
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Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Происшествия

Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске

Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Тайга.инфо 01:13
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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РИА Новости вчера в 14:09
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Газета.Ru вчера в 14:19
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На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 02:28
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Глава ЦБ сообщила, что регулятор решил отменить для банков надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам, которые были выданы до 1 апреля.
Российская газета 03 апреля в 08:48
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
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Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8

Комсомольская правда - Кемерово 02:30
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У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
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Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
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В Новосибирской области ужесточают режим самоизоляции

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Эпиграф вчера в 10:46
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Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

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На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
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Общество

Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина

Как сообщал мэр краевого центра, ранее выданные пропуска перестанут действовать 5 апреля Краснодар, 4 апреля.
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В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
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