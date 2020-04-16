Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Врач-инфекционист рассказал о новом пике заболеваемости коронавирусом в России

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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
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Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
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Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
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Общество

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Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году.
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В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме

В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Общество

Япония ввела режим ЧС на всей территории

Из-за пандемии коронавируса японские власти расширили режим ЧС на всю территорию страны до 6 мая, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:42
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Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Общество

Коронавирус выявлен в 22 районах и округах Нижегородской области

По состоянию на 16 апреля, коронавирусная инфекция выявлена в 22 районах и городских округах Нижегородской области.
АПН - Нижний Новгород 07:00
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Наука

Найден способ избежать осложнений при заражении коронавирусом

ТВ Центр 03:23
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Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
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Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
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Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала

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Происшествия

Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки

Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
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Общество

В России раскрыли реальное число безработных

Число безработных в России составляет около четырех млн человек, а не 735 тысяч, как заявляет Минтруда РФ.
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Ещё семерых жителей Липецка вылечили от коронавируса

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Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах

«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
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Украина и ЛНР совершили обмен пленными

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В России приостановлена плановая вакцинация

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