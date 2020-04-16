Коронавирус
РИА НовостиВрач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Врач-инфекционист рассказал о новом пике заболеваемости коронавирусом в России
Московский Комсомолец07:09
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Общество
В Свердловской области продлили режим повышенной готовности
Екатеринбург, 16 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности по коронавирусу.
REGNUM 10:04
Политика
Глава РАН назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы 2013 года
Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году.
Lenta.ru 09:41
Общество
В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Из-за пандемии коронавируса японские власти расширили режим ЧС на всю территорию страны до 6 мая, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:42
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Коронавирус выявлен в 22 районах и округах Нижегородской области
По состоянию на 16 апреля, коронавирусная инфекция выявлена в 22 районах и городских округах Нижегородской области.
АПН - Нижний Новгород 07:00
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
«Будем надеяться, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и тогда можно ждать хороших новостей», — заключила Матвиенко.
Телеканал 360° 09:20
Здоровье
Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала
Пациентка из Кудрово, воспользовавшаяся услугами частной скорой, не могла получить медицинскую помощь в течение нескольких часов.
Online47.ru 09:41
Происшествия
Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки
Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
Вести.Ru 06:01
Общество
В России раскрыли реальное число безработных
Число безработных в России составляет около четырех млн человек, а не 735 тысяч, как заявляет Минтруда РФ.
URA.Ru 05:12
Происшествия
Ещё семерых жителей Липецка вылечили от коронавируса
Стало известно, что по данным на сегодня, 16 апреля, из больницы выписали ещё 7 человек.
Московский Комсомолец 09:38
Общество
Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 08:48
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы
19-летний сын Кирилла Андреева показал фото со своей свадьбы Кирилл Андреев — младший женился на возлюбленной несколько месяцев назад.
Экспресс газета 06:47
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Общество
В Москве составили 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
Полицейские в Москве с прошлых выходных составили порядка 12 тысяч протоколов на 50 миллионов рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
РИА Новости 09:20
Политика
Украина и ЛНР совершили обмен пленными
Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика совершили обмен пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.
Моссовет 06:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03