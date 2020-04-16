Коронавирус
РИА НовостиВрач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
Матвиенко оценила вероятность объявления майских праздников рабочими
Даже сложная ситуация с коронавирусом не приведёт к тому, что майские праздники объявят в России рабочими.
Life.ru 07:33
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Экономика
Губернатор Алтайского края заявил, что в регионе нет денег на поддержку бизнеса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе нет средств на то, чтобы на местном уровне оказывать поддержку бизнесу, пострадавшему в результате ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 07:18
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК 00:00
Общество
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
Здоровье
В Оренбуржье за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки зарегистрированы 23 новых случая (включая 2 клинических диагноза).
1743.ru 05:42
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Технологии
Индустриальный интернет вещей. Модуль 3
В видео Николай Шевалье называет основные технологии связи для интернета вещей и рассказывает, где лучше применять каждую.
N+1 08:32
Энергетика
Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Наука
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Общество
«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус
В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
Футбол
Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам
Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.
Sports.ru 07:32
Общество
До 40 тысяч петербуржцев могут заболеть коронавирусом
Академик РАН, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что заболеть коронавирусом в Северной столице могут до 40 тысяч человек.
АиФ Санкт-Петербург 07:59
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»
ФАН вчера в 18:03
Здоровье
Эксперты озвучили прогноз по смертности от коронавируса в Татарстане
Если развитие пандемии в республике пойдет по сценарию Италии – умирать будут по 200 человек в день 27 мая станет пиком заболеваемости коронавирусом в Татарстане, а смертность при этом может достичь показателя в 200 человек ежедневно.
Казань24 08:36
Общество
В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом
Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
Экономика
Совмин Белоруссии ждёт финансовой помощи от ЕБРР
Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР.
REGNUM 07:14
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа
Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
Футбол
Погба рассказал, как Фергюсон разбил ему сердце
Спорт-Экспресс 06:55