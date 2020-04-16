Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Инфекционист рассказал, когда будет пик заражения COVID-19 в России

RT на русском06:29

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

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Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

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Когда пандемия достигнет своего апогея?

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Инфекционист рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России

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Эксперты назвали сроки безопасного возвращения в Москву во время вируса

РБК14 апреля в 20:00
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Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
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Общество

Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»

Евразия Daily 00:51
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Политика

Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Общество

Матвиенко оценила вероятность объявления майских праздников рабочими

Даже сложная ситуация с коронавирусом не приведёт к тому, что майские праздники объявят в России рабочими.
Life.ru 07:33
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Экономика

Губернатор Алтайского края заявил, что в регионе нет денег на поддержку бизнеса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе нет средств на то, чтобы на местном уровне оказывать поддержку бизнесу, пострадавшему в результате ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 07:18
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Общество

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК 00:00
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Общество

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах

Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
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Здоровье

В Оренбуржье за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки зарегистрированы 23 новых случая (включая 2 клинических диагноза).
1743.ru 05:42
Наука

В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо

Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Технологии

Индустриальный интернет вещей. Модуль 3

В видео Николай Шевалье называет основные технологии связи для интернета вещей и рассказывает, где лучше применять каждую.
N+1 08:32
Энергетика

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

«После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек.
Expert.ru 04:20
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Экономика

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
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Наука

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Энергетика

Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
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Общество

«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
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Футбол

Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.
Sports.ru 07:32
Общество

До 40 тысяч петербуржцев могут заболеть коронавирусом

Академик РАН, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что заболеть коронавирусом в Северной столице могут до 40 тысяч человек.
АиФ Санкт-Петербург 07:59
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»

ФАН вчера в 18:03
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Здоровье

Эксперты озвучили прогноз по смертности от коронавируса в Татарстане

Если развитие пандемии в республике пойдет по сценарию Италии – умирать будут по 200 человек в день 27 мая станет пиком заболеваемости коронавирусом в Татарстане, а смертность при этом может достичь показателя в 200 человек ежедневно.
Казань24 08:36
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Общество

В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом

Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
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Экономика

Совмин Белоруссии ждёт финансовой помощи от ЕБРР

Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР.
REGNUM 07:14
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
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Футбол

Погба рассказал, как Фергюсон разбил ему сердце

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