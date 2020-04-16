Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 201

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 764

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,4K

Политика Сноуден хочет остаться в России еще на три года Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.

Общество Матвиенко оценила вероятность объявления майских праздников рабочими Даже сложная ситуация с коронавирусом не приведёт к тому, что майские праздники объявят в России рабочими. 2

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 278

Наука В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.

Технологии Индустриальный интернет вещей. Модуль 3 В видео Николай Шевалье называет основные технологии связи для интернета вещей и рассказывает, где лучше применять каждую.

Энергетика Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями «После соглашения с ОПЕК + повестка дня Саудовской Аравии остается в целом неизменной, поскольку она поддерживает давление на американские и международные нефтяные компании и продолжает вести пассивно-агрессивную ценовую войну с другими производителями», - пояснил ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристян Малек. 652

Экономика ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. 7

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 165

Наука На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.

Футбол Дзюба, Головин и Широков помогли организовать доставку продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) совместно с Союзом ветеранов футбола (СВФ), который возглавляет Александр Мирзоян, запустил программу помощи ветеранам футбола и их вдовам.

Общество До 40 тысяч петербуржцев могут заболеть коронавирусом Академик РАН, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что заболеть коронавирусом в Северной столице могут до 40 тысяч человек. 101

Здоровье Эксперты озвучили прогноз по смертности от коронавируса в Татарстане Если развитие пандемии в республике пойдет по сценарию Италии – умирать будут по 200 человек в день 27 мая станет пиком заболеваемости коронавирусом в Татарстане, а смертность при этом может достичь показателя в 200 человек ежедневно. 22

Экономика Совмин Белоруссии ждёт финансовой помощи от ЕБРР Не признавая эпидемии в Белоруссии, Лукашенко ждёт финансовой помощи под предлогом борьбы с коронавирусом от МВФ и Всемирного банка, ЕБРР и ЕФСР. 4