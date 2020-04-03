Коронавирус

News.ruNews.ruВрач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках. Специалист посоветовал соблюдать в этих местах все меры предосторожности. Сейчас начали уже выдавать одноразовые целлофановые перчатки.
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с чего всё началось

Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.
ТК Звездавчера в 21:29

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, где сохраняется высокий риск заразиться коронавирусом

Life.ru12:48

Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

Телеканал 360°10:37

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

News.ru11:53

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

РИА Новости11:28

Врач назвал места с высокой угрозой заражения коронавирусом

Газета.Ru12:31

Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

ФАН03:22

Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

ТК Звездавчера в 21:29
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Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
Общество

Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 16:41
Политика

Трамп допустил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп допустил, что внутреннее авиасообщение может быть остановлено со штатами, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:43
Общество

4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса

В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Союзное Вече вчера в 04:44
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
РИА Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake 16:44
Общество

Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»

Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Радио Sputnik 19:00
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Спорт

Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США

Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.
Чемпионат 12:58
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 14:04
Происшествия

Дочь боксера Мейвезера арестована за нападение на человека

Дочь американского непобежденного боксера, экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего арестована за нападение на человека.
Вести.Ru 15:55
Экономика

Продажи имбиря и чеснока в РФ из-за коронавируса выросли в 2,5 раза

В конце марта - начале апреля объем розничных продаж имбиря и чеснока в России на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос в 2,5 р. Как пояснили эксперты, это связано с природными лечебными свойствами растений, к которым привычно обращаются россияне.
РЕН ТВ 20:23
Происшествия

Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции

Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Национальная служба новостей вчера в 06:08
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Gazeta.SPb 17:15
Общество

Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции

Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Москва 24 13:22
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru 10:17
Наука

Изучена опасность ополаскивателей для полости рта

Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.
Anonsens 02 апреля в 14:28
Политика

Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке

Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
DixiNews 11:12
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Политика Сегодня 11:34
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Общество

Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.
Live24 вчера в 16:20
Общество

Правительство утвердило порядок помощи оставшимся за рубежом россиянам

Россияне, которые остались за границей, получат помощь в размере 2,4 тыс. руб. на человека в день, говорится в документе.
РБК 15:14
Экономика

Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

Российская газета 11:57
Кино

HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Pravda.Ru вчера в 16:55
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
РИА Новости вчера в 23:25
Политика

Лукашенко призвал Киев разрешить конфликт в Донбассе, пока не поздно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что успех разрешения конфликта в Донбассе сейчас полностью зависит от действий правительства Украины и Киеву следовало бы двигаться в данном направлении, пока другие стороны поддерживают его в этом, ведь война идёт на украинской территории.
Life.ru вчера в 16:37
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