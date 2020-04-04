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Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
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Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках. Специалист посоветовал соблюдать в этих местах все меры предосторожности. Сейчас начали уже выдавать одноразовые целлофановые перчатки.В источнике
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С чего всё начиналось
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Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.
ТК Звезда вчера в 21:29
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Россиянам рассказали, где сохраняется высокий риск заразиться коронавирусом

Life.ru 12:48
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Врач назвал места с высокой угрозой заражения коронавирусом

Газета.Ru 12:31
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Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

РИА Новости 11:28
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