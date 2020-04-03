Коронавирус
News.ruВрач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках. Специалист посоветовал соблюдать в этих местах все меры предосторожности. Сейчас начали уже выдавать одноразовые целлофановые перчатки.
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с чего всё началось
«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.ТК Звездавчера в 21:29
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Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
ТК Звездавчера в 21:29
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Вышла игра Resident Evil 3 Remake
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Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.
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Общество
Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом
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Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
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Заволжский районный суд дал пять суток ареста жителю райцентра, которого 2 апреля задержали полицейские за то, что в нарушение режима самоизоляции он самовольно покинул свой дом и не выполнил требование стражей порядка туда вернуться.