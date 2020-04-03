Коронавирус

News.ruNews.ruВрач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках. Специалист посоветовал соблюдать в этих местах все меры предосторожности. Сейчас начали уже выдавать одноразовые целлофановые перчатки.
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с чего всё началось

Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.
ТК Звездавчера в 21:29

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, где сохраняется высокий риск заразиться коронавирусом

Life.ru12:48

Врач назвал места с высокой угрозой заражения коронавирусом

Газета.Ru12:31

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

РИА Новости11:28

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

News.ru11:53

Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

Телеканал 360°10:37

Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

ФАН03:22

Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

ТК Звездавчера в 21:29
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Общество

Жителей Мурманской области начнут наказывать за нарушение самоизоляции

С 6 апреля в Мурманской области ужесточаются правила самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Би-порт 17:25
Футбол

Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из России

По мнению Слуцкого, Дзюба провел яркий чемпионат мира-2018 и ныне находится в лучшей форме в своей жизни, но нет помощника, который смог бы сформировать предложение.
ProstoProSport 16:29
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Футбол

«Славия-Мозырь» вслед за БАТЭ победила и брестское «Динамо»

Действующий чемпион страны брестское «Динамо» в домашнем матче уступило «Славии-Мозырь».
Bookmaker-ratings.ru 14:25
Энергетика

Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
РБК 18:53
Политика

Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:58
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Гаджеты

Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865

Даже некоторые преданные поклонники Samsung считают, что платят одинаковую сумму за менее качественный продукт лишь потому, что живут на рынке, где варианты с чипами Snapdragon не продаются — Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 поставляются только в США, Китай и Южную Корею, а с Exynos 990 — на остальные рынки.
3DNews 15:37
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Происшествия

МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 17:43
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 11:28
Здоровье

Первый заболевший коронавирусом выявлен в Чите

В первой городской больнице находится женщина. Она прилетела 31 марта рейсом S7 airlines из Москвы.
Чита.Ру вчера в 21:37
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК 15:02
Спорт

Чемпионка ОИ Мамун призналась, что видео с шашлыками во время карантина ранило её сердце

RT на русском 16:28
Фигурное катание

Медведева рассказала о жизни в Канаде

Газета.Ru 17:10
Баскетбол

Коби Брайанта внесут в зал славы НБА

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, легендарный американский баскетболист Коби Брайант будет внесен в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2020 году.
Известия 00:27
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
Игры

Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле

Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
ИА Красная Весна 11:17
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Авто

Российские автодилеры прогнозируют падение спроса на машины

Российские автодилеры прогнозируют рост цен и падение спроса, готовятся к закрытию 50% салонов и массовым увольнениям.
Башинформ 02 апреля в 06:49
Общество

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Известия 18:30
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Профиль 15:18
Общество

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации, сообщает официальный Twitter королевской семьи.
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Общество

Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом

Правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно.
РИА Новости 11:27
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Происшествия

Житель Заволжска получил 5 суток за нарушение режима самоизоляции

Заволжский районный суд дал пять суток ареста жителю райцентра, которого 2 апреля задержали полицейские за то, что в нарушение режима самоизоляции он самовольно покинул свой дом и не выполнил требование стражей порядка туда вернуться.
Известно.ру 14:12
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