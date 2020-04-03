«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.

с чего всё началось

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках. Специалист посоветовал соблюдать в этих местах все меры предосторожности. Сейчас начали уже выдавать одноразовые целлофановые перчатки.

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