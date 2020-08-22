Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

В феврале кандидат медицинских наук и руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин рассказал о том, как избежать недомогания и упадка сил после пробуждения. В частности, необходимо знать о наличии патологий и решить эти проблемы с врачами.