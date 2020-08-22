Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей
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В феврале кандидат медицинских наук и руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин рассказал о том, как избежать недомогания и упадка сил после пробуждения. В частности, необходимо знать о наличии патологий и решить эти проблемы с врачами.В источнике
С чего всё началось
Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да
Медики считают, что оптимальная продолжительность сна для среднестатистического человека – восемь часов, за это время организм полностью восстанавливается.
Радио Sputnik21:00
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