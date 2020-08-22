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Известия
Известия

Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

В феврале кандидат медицинских наук и руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин рассказал о том, как избежать недомогания и упадка сил после пробуждения. В частности, необходимо знать о наличии патологий и решить эти проблемы с врачами.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да

Медики считают, что оптимальная продолжительность сна для среднестатистического человека – восемь часов, за это время организм полностью восстанавливается.
Радио Sputnik21:00
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Ёлдаш

Кардиолог рассказал сколько времени нужно спать пожилым

Ёлдаш03:50
Lenta.ru

Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей

Lenta.ru21:42
Life.ru

Врач рассказал, в каком случае сон может вызвать слабоумие у взрослых людей

Life.ru22:32
Московский Комсомолец

Кардиолог рассказал о связи сна и слабоумия

Московский Комсомолец21:51
Известия

Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

Известия03:10
РИА Новости

Кардиолог указал на связь сна и слабоумия

РИА Новости21:02
Радио Sputnik

Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да

Радио Sputnik21:00

Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
ТАСС05:56
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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