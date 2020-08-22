Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

Появление свободного времени после выхода на пенсию часто приводит к тому, что люди начинают спать девять, десять или даже одиннадцать часов. Но проведенные ранее исследования показали: такой режим повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии.