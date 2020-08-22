Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей
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Появление свободного времени после выхода на пенсию часто приводит к тому, что люди начинают спать девять, десять или даже одиннадцать часов. Но проведенные ранее исследования показали: такой режим повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии.В источнике
С чего всё началось
Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да
Медики считают, что оптимальная продолжительность сна для среднестатистического человека – восемь часов, за это время организм полностью восстанавливается.
Радио Sputnik21:00
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