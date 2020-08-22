Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

Появление свободного времени после выхода на пенсию часто приводит к тому, что люди начинают спать девять, десять или даже одиннадцать часов. Но проведенные ранее исследования показали: такой режим повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да

Медики считают, что оптимальная продолжительность сна для среднестатистического человека – восемь часов, за это время организм полностью восстанавливается.
Радио Sputnik21:00
Подробнее о событии
Ёлдаш

Кардиолог рассказал сколько времени нужно спать пожилым

Ёлдаш03:50
Радио Sputnik

Слишком долгий сон ‒ дорога к слабоумию? В некоторых случаях ‒ да

Радио Sputnik21:00
Life.ru

Врач рассказал, в каком случае сон может вызвать слабоумие у взрослых людей

Life.ru22:32
Московский Комсомолец

Кардиолог рассказал о связи сна и слабоумия

Московский Комсомолец21:51
Lenta.ru

Установлена оптимальная продолжительность сна для пожилых людей

Lenta.ru21:42
РИА Новости

Кардиолог указал на связь сна и слабоумия

РИА Новости21:02
Известия

Врач назвал оптимальную продолжительность сна для пожилых людей

Известия03:10

Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском02:35

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
342

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
5

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
182

В Южной Корее могут быть введены более жесткие карантинные меры

Республика Южная Корея может ввести более строгие меры социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Чон Се Гюн 22 августа на встрече с членами правительства в Сеуле.
ИА Красная Весна02:52

Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру20 августа в 00:58
3

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
64

Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
14