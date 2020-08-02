"ЗОЛОТОЙ" ПРИНЦИП ОСТАНОВКИ ИНФЕКЦИИ - В одних регионах России еще сохраняется режим ограничений из-за вспышки коронавируса, в других эти меры отменены.

с чего всё началось

Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.

Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии

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