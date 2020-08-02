Коронавирус
RT на русскомВрач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии
Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
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с чего всё началось
"ЗОЛОТОЙ" ПРИНЦИП ОСТАНОВКИ ИНФЕКЦИИ - В одних регионах России еще сохраняется режим ограничений из-за вспышки коронавируса, в других эти меры отменены.Комсомольская правдавчера в 18:03
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Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса
Комсомольская правдавчера в 18:31
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Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
РИАМО 31 июля в 07:07
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 31 июля в 10:20
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Единоборства
Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors
Известия 31 июля в 21:50
Здоровье
Вакцина и иммунотерапия показали эффективность против рака груди
Работая в тандеме, вакцина запускает иммунный ответ против опухолевых клеток, а пембролизумаб усиливает этот эффект в Т-клетках, что приводит к выраженному уменьшению опухоли.
Хайтек+ 31 июля в 05:51
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Авто
В Сети появилось редкое видео о мире внутри катящейся покрышки
Принимая в учёт, что внутри покрышек абсолютная темнота, камера была снабжена светодиодным специальным освещением, при этом она получила дополнительную батарею.
Car.ru 00:32
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Космос
Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд
Результаты моделирования показали, что некоторые звезды могут иметь до семи планет с жидкой водой.
Профиль 31 июля в 10:10
Армия и оружие
Под куполом: 90 лет назад в СССР прошла первая выброска авиадесанта
90 лет назад, 2 августа 1930 года во время учений рядом с Воронежем произошла первая в СССР выброска авиадесанта с использованием парашютов.
Российская газета 03:45
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину
«1 августа в 21:58 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов», — заявили в ведомстве.
РБК 04:43
Здоровье
В Туве от коронавируса выздоровело 4184 больных
По данным минздрава Тувы на первое августа, за весь эпидпериод от коронавируса выздоровело 4184 больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец Тыва вчера в 08:07
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».
Чемпионат 04:56
Экономика
Прожиточный минимум в Татарстане во II квартале вырос на 4,5%
Прожиточный минимум в I квартале составлял 9,252 тыс. рублей. Таким образом, показатель увеличился на 4,5%.
Интерфакс - Россия 31 июля в 03:16
Общество
В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:30
Общество
Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
Игры
Игроки в Rainbow Six Siege помогли тиммейту спасти собаку
Игрок в Rainbow Six Siege рассказал, как тиммейты в матчмейкинге шутера помогли ему спасти собаку от смерти.
CyberSport.ru вчера в 15:10
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
РБК вчера в 13:05
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 31 июля в 12:43
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета 31 июля в 08:26
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском вчера в 05:53