Коронавирус
RT на русскомВрач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Доктор Комаровский назвал десять правил посещения магазина во время коронавируса
Life.ruвчера в 21:45
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 00:18, Ашберн
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
Экономика
В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com вчера в 08:58
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Здоровье
В Амурской области коронавирус подозревают у двух человек
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 22 апреля в 20:30
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Несмотря, на, казалось бы, гигантский груз текущих проблем, Соединенные Штаты не хотят расставаться с амбициями.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru вчера в 01:38
Экономика
ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы
Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 14:39
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
ТАСС вчера в 03:04
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100
Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:27
Технологии
Данные миллионов пользователей смартфонов оказались под угрозой
Информация десятков миллионов пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, оказалась под угрозой.
ToDay News Ufa вчера в 01:36
Политика
Сессия Верховного Совета Хакасии сорвалась
Сессия ожидалась жаркая: помимо других вопросов в повестке был отчет главы Хакасии о проделанной работе.
ГТРК Хакасия 00:00
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com вчера в 02:44
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
Политика
Российские военные провели дезинфекцию еще трех пансионатов в Италии
По состоянию на 24 апреля, российские специалисты провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более 70 населенных пунктов Ломбардии, отметили в Минобороны.
РБК 00:11
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК 22 апреля в 09:37
Космос
29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид
В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ 22 апреля в 11:20
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 22 апреля в 08:38
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность лечения коронавируса солнечным светом.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Общество
Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово
РБК вчера в 23:33
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Губернатор Подмосковья прогнозирует «более сложный период» в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем из-за распространения коронавируса COVID-19 и борьбы с ним.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25