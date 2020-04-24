Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВрач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях коронавируса

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Доктор Комаровский назвал десять правил посещения магазина во время коронавируса

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Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

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Газета.Ruвчера в 21:22

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Доктор Комаровский назвал 10 правил посещения магазина

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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Советский и украинский врач-педиатр, писатель, ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского», ведущий радиопрограммы «Микстура шоу» на Русском радио, ведущий рубрики «Спросите доктора Комаровского» в программе «Навигатор. Новости» на детском телеканале «Карусель», автор научных трудов и научно-популярных статей и книг, самая известная из которых - «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников» - более 15 переизданий в России и на Украине.
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