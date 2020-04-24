Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВрач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса

ТК Звезда01:06

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях коронавируса

Известиявчера в 22:14

Комаровский составил правила посещения магазинов в пандемию

РИА Новостивчера в 19:03

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 19:30

Комаровский рассказал, как сходить в магазин и не заразиться

News.ruвчера в 19:23

Врач перечислил основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Газета.Ruвчера в 21:22

Доктор Комаровский назвал 10 правил посещения магазина

SMINEWS в Подольскевчера в 02:07
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
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При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
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Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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Политика

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Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Политика

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
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В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу

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В Италии число вылечившихся от коронавируса возросло на 3 тыс. человек за сутки.
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Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
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Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
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Газета.Ru вчера в 17:02
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Желание попасть в Энгельс лишит петербуржца свободы

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В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

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Общество

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Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
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Общество

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Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
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Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
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Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
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РИА Новости вчера в 09:29
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Финансы

Большинство экспертов ждут от ЦБ снижения ставки до 5,5%

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"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
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Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
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Комаровский Евгений Олегович
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Советский и украинский врач-педиатр, писатель, ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского», ведущий радиопрограммы «Микстура шоу» на Русском радио, ведущий рубрики «Спросите доктора Комаровского» в программе «Навигатор. Новости» на детском телеканале «Карусель», автор научных трудов и научно-популярных статей и книг, самая известная из которых - «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников» - более 15 переизданий в России и на Украине.
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