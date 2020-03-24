Температура тела выше 39 градусов без чёткой локализации боли — верный признак вирусного заболевания, рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал о механизме заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как сообщает МедиаПоток, верным симптомом заболевания является температура тела более 39 градусов без четкой локализации боли.

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