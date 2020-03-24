Коронавирус
МедиаПотокВрач открыл особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал о механизме заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как сообщает МедиаПоток, верным симптомом заболевания является температура тела более 39 градусов без четкой локализации боли.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Температура тела выше 39 градусов без чёткой локализации боли — верный признак вирусного заболевания, рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.RT на русскомвчера в 09:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Происшествия
Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Политика
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Здоровье
В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Здоровье
В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что не существует доказательств положительного влияния прививки от гриппа при заражении коронавирусом.
Культура
Скончался один из авторов комиксов про Астерикса Альбер Удерзо
Во Франции скончался известный художник, создатель вымышленного героя комиксов, фильмов и мультфильмов Астерикса Альбер Удерзо.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Здоровье
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Шоу-бизнес
От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе
На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Лукашенко призвал продержаться до Пасхи в борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не паниковать из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, нужно продержаться до Пасхи.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Здоровье
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
Второй случай коронавируса обнаружили в Ивановской области, экспресс-тест отдыхавшего за рубежом врача дал положительный результат, сообщили в правительстве региона.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Спорт
Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Общество
Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничный лист
Родителям не выдадут больничный лист из-за перевода детей на дистанционное обучение, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам, передает корреспондент РБК.
Финансы
Курс доллара снизился на два рубля
Согласно официальным курсам ЦБ, курс евро на среду, 25 марта, снизился на 1,28 рубля и составил 85,43 рубля, курс доллара опустился до 78,8 рубля.
Политика
Уволенный глава офиса Зеленского заразился коронавирусом
Уволенный глава офиса президента Украины Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха на французском курорте Куршевель.
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Общество
ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Авто
Кроссовер Kia Sonet появится в продаже в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.