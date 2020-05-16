Коронавирус
Газета.RuВрач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.
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Повышенная температура, кашель и одышка - симптомы тяжелой формы коронавируса, сказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в программе "Жить здорово" на “Первом канале”.Будущее России. Национальные проекты02:30
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
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Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
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В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
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В Петербурге открылись «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
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