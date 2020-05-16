с чего всё началось

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 934

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 497

Общество Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая). 3

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал верный симптом рака Ответы на вопросы пациентов дал академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн на своей странице в социальной сети Instagram. 43

Общество За сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.

Киберспорт Virtus.pro подписала состав forZe по Rainbow Six Российская киберспортивная организация Virtus.pro открыла подразделение по Rainbow Six Siege. «Медведи» приобрели состав у forZe eSports.

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 851

Политика Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц. 4K

Политика Белоруссия получит первый танкер с американской нефтью в начале июня Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.

Гаджеты Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.

Политика Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров "Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны. 24

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 260

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 3K

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 1,9K