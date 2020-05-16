Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.
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Повышенная температура, кашель и одышка - симптомы тяжелой формы коронавируса, сказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в программе "Жить здорово
" на “Первом канале”.
Будущее России. Национальные проекты02:30

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Рентгенолог рассказал о первых симптомах тяжелой формы коронавируса

Вечерняя Москва01:57

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Газета.Ruвчера в 22:39

Рентгенолог назвал симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом

РБК00:31

Названы первые признаки тяжелой формы COVID-19

Известиявчера в 23:10

Назван самый серьезный симптом тяжелой формы коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:58

Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19

Москва 2401:18

Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19

РИА Новостивчера в 21:59
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
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Общество

Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая

Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая).
Lenta.ru 05:39
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Армия и оружие

Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию

RT на русском 03:23
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал верный симптом рака

Ответы на вопросы пациентов дал академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн на своей странице в социальной сети Instagram.
Экономика сегодня 04:47
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Общество

За сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом

За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.
Телеканал Санкт-Петербург 03:53
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
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Киберспорт

Virtus.pro подписала состав forZe по Rainbow Six

Российская киберспортивная организация Virtus.pro открыла подразделение по Rainbow Six Siege. «Медведи» приобрели состав у forZe eSports.
Матч ТВ 05:55
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Армия и оружие

Соединенные штаты ведут разработки гиперзвукового оружия

Ранее представители министерства обороны США сказали, что планируют начать испытания такого вооружения уже в этом году.
Эхо Москвы 02:05
1
Транспорт

С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда

Напомним, с 20 мая использование масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным и для пассажиров.
Волгоградская правда 01:38
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Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
4K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
414
Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Политика

Белоруссия получит первый танкер с американской нефтью в начале июня

Танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.
ТАСС вчера в 09:14
Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera вчера в 11:11
Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
189
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,7K
Политика

Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров

"Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны.
РИА Новости вчера в 07:31
24
Общество

В Петербурге открылись «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Retailer.ru вчера в 05:16
339
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Здоровье

За сутки коронавирус обнаружен у 112 жителей Ростовской области

За минувшие сутки новый коронавирус выявлен у 112 дончан.
Rostof.ru 04:05
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,9K
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Космос

Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд

Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад.
V-kosmose.com 01:52
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Общество

Во Владимирской области выявлено 65 новых случаев коронавируса

Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.
ГТРК Владимир 03:04
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