Коронавирус
Газета.RuВрач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.
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Космос
«Планету Океан» в Калининграде сделают частично прозрачной
Русский Запад 14 мая в 10:32
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
Общество
В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус
«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
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Кубань-Информ вчера в 11:11
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
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Экономика
Спрос на новостройки в России упал почти на треть
Спрос на новостройки в России упал почти на треть, сообщил замруководителя аналитического центра компании "Дом.РФ" Никита Белоусов.
РИА Новости вчера в 05:25
Гаджеты
Samsung представила Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч
Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy A21s.
MobiDevices вчера в 08:13
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда вчера в 19:03
Общество
СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
Общество
В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
В Приморье за сутки выявлено еще 87 новых носителей COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:58
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В Ульяновской области режим самоизоляции станет рекомендательной мерой
Ульяновск, 15 мая 2020, 09:41 — REGNUM В Ульяновской области на фоне наращивания количества тестов, что позволяет выявлять COVID-19 на ранней стадии и предотвращать тяжёлые последствия течения болезни, принято решение о смягчении режима самоизоляции.
REGNUM вчера в 02:41
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Наука
У Гавайских островов найден самый большой вулкан в мире
Ранее считалось, что Мауна-Лоа является самым большим вулканом в мире.
Goroday.ru 00:53
Хоккей
Овечкин приготовил бургер в прямом эфире с Тимати
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приготовил бургер в прямом эфире в «Инстаграме».
Чемпионат вчера в 14:44
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru вчера в 14:51
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
Общество
Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат
Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты.
РЕН ТВ вчера в 06:12
Здоровье
В онкодиспансере Забайкалья ввели карантин из-за коронавируса
В краевом онкологическом диспансере Забайкалья по постановлению главного санитарного врача введены временные ограничения после выявления пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Российская газета 01:11
Здоровье
Оценена эффективность американского препарата против коронавируса
Американский препарат ремдесивир не может использоваться как универсальное лекарство от коронавируса.
Lenta.ru 00:38
Политика
Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
Политика
Венесуэла просит Совбез ООН обсудить попытку вторжения в страну
Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения на территорию страны.
Новые Ведомости 14 мая в 04:30
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Экономика
Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
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Общество
Учебный год в России начнется по новым правилам
Из-за пандемии коронавируса в российских школах введут новые правила. Одно из них — запрет на общие перемены и прогулки.
Оka.fm 14 мая в 06:00
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Накануне, в пятницу 15 мая, Агата Муцениеце подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным.
RuNews24.ru вчера в 23:57
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости вчера в 06:00