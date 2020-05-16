Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.

Политика Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин. 16

Общество В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус «На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС. 60

Общество Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили. 88

Общество В Ульяновской области режим самоизоляции станет рекомендательной мерой Ульяновск, 15 мая 2020, 09:41 — REGNUM В Ульяновской области на фоне наращивания количества тестов, что позволяет выявлять COVID-19 на ранней стадии и предотвращать тяжёлые последствия течения болезни, принято решение о смягчении режима самоизоляции. 36

Общество Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты. 55

Здоровье В онкодиспансере Забайкалья ввели карантин из-за коронавируса В краевом онкологическом диспансере Забайкалья по постановлению главного санитарного врача введены временные ограничения после выявления пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 1

Политика Венесуэла просит Совбез ООН обсудить попытку вторжения в страну Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обратился к председателю СБ ООН с просьбой вынести на обсуждение Совбеза вопрос о попытке вторжения на территорию страны. 6