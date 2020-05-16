с чего всё началось

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 2,2K

Происшествия Волгоградского чиновника заподозрили в незаконной охоте на кабана ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгоградской области 41-летнего госинспектора в области охраны окружающей среды комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии подозревают в незаконной охоте, как сообщает пресс-служба регионального МВД.

Общество Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях. 7

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 89

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 121

Хоккей Панарин признан лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс» Артемий Панарин пережел в "Рейнджерс" в прошлом году. Он подписал контракт с клубом на 7 лет.

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 13

Общество МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы «Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf). 362

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 827

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен у 595 человек Общее число выздоровевших в Хакасии достигло 217. Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек. 56

Шоу-бизнес Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра» Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».

Гаджеты Samsung раздает покупателям дорогие подарки Покупая смартфон марки Samsung, можно получить бесплатно беспроводные наушники, цена которых составляет 8 тысяч рублей.

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 905

Политика Путин объявил об открытии ещё восьми медцентров Минобороны Президент РФ Владимир Путин объявил об открытии ещё восьми новых многофункциональных центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом. 22

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 375

Авто Для праворульных автомобилей вводят новые ограничения С 1 июля 2020 года вступают в силу новые ограничения на ввоз в РФ автомобилей с правым рулем. 656

Спорт WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов В конце прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях.

Игры Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4 По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником. 1