Коронавирус
Газета.RuВрач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.
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Повышенная температура, кашель и одышка - симптомы тяжелой формы коронавируса, сказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в программе "Жить здорово" на “Первом канале”.Будущее России. Национальные проекты02:30
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