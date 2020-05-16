Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в программе "Здоровье" на Первом канале.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось
Повышенная температура, кашель и одышка - симптомы тяжелой формы коронавируса, сказал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в программе "Жить здорово
" на “Первом канале”.
Будущее России. Национальные проекты02:30

Подробнее о событии

Названы первые признаки тяжелой формы COVID-19

Известиявчера в 23:10

Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19

Москва 2401:18

Рентгенолог назвал симптомы тяжелой формы заболевания коронавирусом

РБК00:31

Рентгенолог рассказал о первых симптомах тяжелой формы коронавируса

Вечерняя Москва01:57

Назван самый серьезный симптом тяжелой формы коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:58

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Газета.Ruвчера в 22:39

Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19

РИА Новостивчера в 21:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
2,2K
Наука

Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости

Как считает ряд исследователей, чрезмерно длинные по нашим меркам ноги динозаврам были нужны вовсе не для развития скорости.
МедиаПоток вчера в 09:56
9
Здоровье

В Коми за сутки выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19

Всего в регионе лабораторно подтверждено 882 случая заболевания коронавирусной инфекцией (вчера - 867), в том числе в активной фазе находятся 479 человек.
ТК Юрган вчера в 13:57
48
Происшествия

Волгоградского чиновника заподозрили в незаконной охоте на кабана

ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгоградской области 41-летнего госинспектора в области охраны окружающей среды комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии подозревают в незаконной охоте, как сообщает пресс-служба регионального МВД.
РЕН ТВ 02:41
Авто

Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили 14 мая в 11:01
132
Общество

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.
Интерфакс вчера в 12:05
7
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14 мая в 14:33
89
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera 14 мая в 07:11
121
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
537
Общество

Власти Приморья заявили о резком скачке заболеваемости коронавирусом

Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.
RT на русском 01:53
10
Хоккей

Панарин признан лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин пережел в "Рейнджерс" в прошлом году. Он подписал контракт с клубом на 7 лет.
РЕН ТВ 02:33
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
13
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
362
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
827
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
11
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 595 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии достигло 217. Всего в Хакасии по состоянию на 16 апреля коронавирус выявлен у 595 человек.
REGNUM 02:10
56
Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 вчера в 04:35
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Гаджеты

Samsung раздает покупателям дорогие подарки

Покупая смартфон марки Samsung, можно получить бесплатно беспроводные наушники, цена которых составляет 8 тысяч рублей.
Goroday.ru вчера в 23:41
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
905
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
766
Здоровье

В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин

У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
3
Политика

Путин объявил об открытии ещё восьми медцентров Минобороны

Президент РФ Владимир Путин объявил об открытии ещё восьми новых многофункциональных центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом.
Life.ru вчера в 07:16
22
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
375
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
102
Авто

Для праворульных автомобилей вводят новые ограничения

С 1 июля 2020 года вступают в силу новые ограничения на ввоз в РФ автомобилей с правым рулем.
Orengrad.ru 02:00
656
Спорт

WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов

В конце прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Общество

В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 14 мая в 05:17
3
Игры

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
1
Авто

Появились фото Opel Mokka второго поколения

Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 14 мая в 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное