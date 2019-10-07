с чего всё началось

По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили.

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