Общество
РИА НовостиВрач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний. По его словам, факторы риска можно обнаружить прямо на теле человека, не делая для этого специальных анализов.
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По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили.
с чего всё началось
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале «Россия 1» назвал необычные симптомы, характерные для развития рака.Московский Комсомолецвчера в 08:32
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Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Экономика сегодня06 октября в 05:00
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RT на русском 04 октября в 19:29
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
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Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
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Продажи GAC Motor стартуют в России в декабре
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РИА Новости 06 октября в 07:42
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
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Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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